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台灣每3人就有1人 高血壓「沒感覺」 夏季波動大更危險

記者廖靜清／台北即時報導
國健署建議，民眾應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，觀察血壓變化。（123RF...
國健署建議，民眾應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，觀察血壓變化。（123RF）

炎炎夏日，高溫酷暑加上頻繁進出冷氣房，容易因流汗、水分流失及室內外溫差過大，導致血壓波動。國健署提醒，除了預防中暑、適時補充水分，更應留意血壓變化，尤其高血壓初期大多沒有明顯症狀，許多人發病才知罹病，呼籲民眾養成規律量測血壓的習慣，掌握「722」量測原則及「3C」健康管理法，才能及早發現異常。

根據調查，台灣20歲以上成人高血壓盛行率約30.4%，等於每3人就有近1人罹患高血壓，而有超過3成患者不知道自己血壓已經偏高。國健署指出，高血壓是心臟病、腦中風及慢性腎臟病的重要危險因子。高血壓常被稱為「沉默殺手」，平時沒有不舒服，不代表血壓正常，唯有定期量測，才能及早發現、及早治療。

為協助民眾建立正確量血壓習慣，國健署推廣「722」血壓量測原則，即連續7天量測、每天早晚各量2次、每次量2遍並取平均值。國健署建議，18歲以上民眾至少每年應執行一次「722」，即使無法連續量滿7天，只要開始量測並持續記錄，也有助於掌握血壓變化，提供診療時的重要參考。

除了規律量血壓，國健署也提出「3C」血壓管理概念，包括Check（定期量測）、Change（改變生活習慣）及Control（控制血壓）。其中，Check提醒18歲以上成人每年至少執行一次722量測；Change則強調少油、少鹽、多蔬果，維持規律運動、健康體重，並戒菸、避免過量飲酒。Control則提醒，若經醫師診斷需要服用降血壓藥物，務必依照醫囑規律服藥。

家中沒有血壓計就無法監測血壓？國健署表示，已結合社區藥局、便利商店、金融機構及社區據點設置「安心血壓站」，提供民眾免費量測血壓服務，上網查詢即可找到住家附近據點，讓民眾更方便掌握自己的血壓狀況。

國健署提醒，若發現血壓持續偏高、波動明顯，或伴隨頭暈、胸悶、呼吸困難、視力模糊等症狀，應盡速就醫，由醫師進一步評估與治療，切勿自行判斷或拖延。夏季高溫容易造成血壓波動，更應提高警覺，落實「722」與「3C」血壓管理原則，才能遠離心臟病、腦中風及慢性腎臟病等重大疾病的威脅。

精華 FAQ

  • 夏天高溫會讓人流汗、失水，加上室內外溫差大，血壓更容易上下波動。若本身已有高血壓，還可能因為沒有明顯感覺而延誤發現，增加健康風險。

  • 722是指連續7天量測、每天早晚各量2次、每次量2遍並取平均值。國健署建議18歲以上民眾每年至少執行1次，即使未滿7天，也應持續記錄作為參考。

  • 3C包含Check、Change與Control：定期量測、改善飲食與生活習慣、以及依醫囑規律用藥。這套方法可幫助民眾及早掌握異常，降低心臟病、中風與腎臟病風險。

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