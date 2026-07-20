我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新研究揭「失樂症」關鍵在期待感 醫：從5分鐘散步重新找回愉悅感

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

失智症不只是單純老化 醫：恐與血糖失控密切相關

記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院院長莊毓民向患者解釋糖尿病和失智症的關聯。（記者謝進盛／翻攝）
衛福部新營醫院院長莊毓民向患者解釋糖尿病和失智症的關聯。（記者謝進盛／翻攝）

台灣衛福部新營醫院最新臨床分析發現，在152例失智症收案個案中，高達4成患者合併有糖尿病史，顯示代謝異常已成為影響腦部健康重要隱形殺手。醫師表示，失智症不只是單純老化問題，恐與血糖失控密切相關。

新營醫院院長莊毓民指出，近年醫界提出「第三型糖尿病」概念，指的就是大腦細胞出現胰島素抗性，導致神經細胞無法有效利用能量，進而造成認知功能退化。

他指出，控制血糖不只是為了避免視網膜病變、洗腎等併發症，更是在保護大腦功能，因為當人體代謝失衡時，大腦其實也在經歷類似糖尿病的病變。

莊毓民說，上述針對152例地方失智患者數據研究顯示，約有40%患者合併有糖尿病，且多數個案在確診前，就伴隨有腹部肥胖、體重上升與身體慢性發炎等症狀。

莊毓民說，這並非巧合，而是長期代謝壓力對大腦造成的慢性傷害。更關鍵的是，血糖異常會直接癱瘓大腦的「清潔工」。

莊毓民形容，大腦在深層睡眠期間會啟動「膠淋巴系統（Glymphatic System）」，這套系統如同大腦的排毒通道，負責清除引發阿茲海默症的類澱粉蛋白等神經毒性物質。如果睡眠是洗衣機，膠淋巴系統就是排水管，一旦血糖過高或胰島素阻抗存在，排毒管道就會堵塞。

臨床觀察也發現，失智症並非突然發生，而是長期代謝不良累積後果，多數患者在確診前早已出現腰圍超標、體重增加、睡眠品質差等警訊，為此，新營醫院失智共照中心目前提供整合式服務，從代謝風險篩檢、認知評估到營養指導一應俱全。

莊毓民呼籲，民眾預防失智要「先救代謝，再救大腦」，並提出防失智四大關鍵：控制血糖與胰島素阻抗、維持理想腰圍、規律運動、確保深層睡眠品質。

新營醫院表示，從152例臨床案例分析顯示，失智症不只是單純老化問題，恐與血糖失控...
新營醫院表示，從152例臨床案例分析顯示，失智症不只是單純老化問題，恐與血糖失控密切相關。（記者謝進盛／翻攝）

精華 FAQ

  • 報導指出失智症與血糖失控、糖尿病史、胰島素阻抗、腹部肥胖及慢性發炎等代謝問題密切相關，顯示大腦健康也會受整體代謝狀態影響。

  • 第三型糖尿病是指大腦細胞出現胰島素抗性，導致神經細胞無法有效利用能量，進而加速認知退化，提醒民眾血糖管理也在保護大腦。

  • 醫師建議先救代謝再救大腦，重點包括控制血糖與胰島素阻抗、維持理想腰圍、規律運動，以及確保深層睡眠品質，降低長期腦部傷害。

血糖 糖尿病 併發症

上一則

國中乖乖女妥瑞兒飆髒話 醫：「視而不見」陪伴獲改善

下一則

最新研究揭「失樂症」關鍵在期待感 醫：從5分鐘散步重新找回愉悅感

延伸閱讀

馬英九家人聲請輔助宣告 醫揭失智14項可改變危險因子

馬英九家人聲請輔助宣告 醫揭失智14項可改變危險因子
防失智 魚油、銀杏無明確證據 不如多吃菜、規律運動

防失智 魚油、銀杏無明確證據 不如多吃菜、規律運動
堅果、起司攝取過量不只變胖 醫：吃錯反增失智風險

堅果、起司攝取過量不只變胖 醫：吃錯反增失智風險
熬夜輪班傷腦恐失智 專家推「兩階段睡眠」解套

熬夜輪班傷腦恐失智 專家推「兩階段睡眠」解套

熱門新聞

日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。圖為昆布，示意圖。（Pakutaso）

防失智不必買保健食品 日權威醫師點名4平價食材「修復受損大腦」

2026-07-14 04:52
世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中心球迷村的上空。（美聯社）

🎙️加拿大山火濃煙再襲紐約「長時間暴露如同長期吸菸」

2026-07-16 18:05
談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。示意圖。（美聯社）

🎙️很多人不知道 老年人肥胖問題比想像的更嚴重

2026-07-14 09:35
「超級蛋白質石燒拌飯」主角為豆腐、鷹嘴豆、毛豆、新鮮蔬菜、台灣藜麥，滿滿的蛋白質。(記者李樹人/攝影)

4類蔬食富含植物性高蛋白 不吃肉也能增加肌肉

2026-07-15 02:00
醫師研究發現，馬桶低頭族比不帶手機者更容易罹患痔瘡，因此建議上廁所帶手機的人應控制使用時間；示意圖。（路透）

習慣邊上廁所邊滑手機？醫警告：逾5分鐘 罹痔瘡風險增加

2026-07-17 02:15
有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用不沾鍋了，怎麼還會超標。示意圖。（聯合報系資料照）

PFAS從哪來？醫：飲水、外帶包裝、衣物都是潛在來源

2026-07-18 04:41

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎