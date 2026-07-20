失智症不只是單純老化 醫：恐與血糖失控密切相關

衛福部新營醫院院長莊毓民向患者解釋糖尿病和失智症的關聯。（記者謝進盛／翻攝）

台灣衛福部新營醫院最新臨床分析發現，在152例失智症收案個案中，高達4成患者合併有糖尿病 史，顯示代謝異常已成為影響腦部健康重要隱形殺手。醫師表示，失智症不只是單純老化問題，恐與血糖 失控密切相關。

新營醫院院長莊毓民指出，近年醫界提出「第三型糖尿病」概念，指的就是大腦細胞出現胰島素抗性，導致神經細胞無法有效利用能量，進而造成認知功能退化。

他指出，控制血糖不只是為了避免視網膜病變、洗腎等併發症 ，更是在保護大腦功能，因為當人體代謝失衡時，大腦其實也在經歷類似糖尿病的病變。

莊毓民說，上述針對152例地方失智患者數據研究顯示，約有40%患者合併有糖尿病，且多數個案在確診前，就伴隨有腹部肥胖、體重上升與身體慢性發炎等症狀。

莊毓民說，這並非巧合，而是長期代謝壓力對大腦造成的慢性傷害。更關鍵的是，血糖異常會直接癱瘓大腦的「清潔工」。

莊毓民形容，大腦在深層睡眠期間會啟動「膠淋巴系統（Glymphatic System）」，這套系統如同大腦的排毒通道，負責清除引發阿茲海默症的類澱粉蛋白等神經毒性物質。如果睡眠是洗衣機，膠淋巴系統就是排水管，一旦血糖過高或胰島素阻抗存在，排毒管道就會堵塞。

臨床觀察也發現，失智症並非突然發生，而是長期代謝不良累積後果，多數患者在確診前早已出現腰圍超標、體重增加、睡眠品質差等警訊，為此，新營醫院失智共照中心目前提供整合式服務，從代謝風險篩檢、認知評估到營養指導一應俱全。

莊毓民呼籲，民眾預防失智要「先救代謝，再救大腦」，並提出防失智四大關鍵：控制血糖與胰島素阻抗、維持理想腰圍、規律運動、確保深層睡眠品質。

新營醫院表示，從152例臨床案例分析顯示，失智症不只是單純老化問題，恐與血糖失控密切相關。（記者謝進盛／翻攝）