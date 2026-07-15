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「佛系教授」陽明交大教授涉砍殺連襟 醫：長期壓抑情緒恐成隱形危機

記者翁唯真／台北即時報導
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陽明交大林姓教授持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，專家表示，臨床觀察...
陽明交大林姓教授持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，專家表示，臨床觀察來看，長期過度壓抑情緒、過度隱忍，確實可能提高傷害自己或他人的風險。（取材自林姓教授個人網頁）

國立陽明交大電機工程系43歲林姓教授，14日下午持刀砍殺48歲的紀姓妹夫，紀男傷重不治。據了解，林男在校被稱為「佛系教授」，突然砍人引發校園譁然。專家表示，高IQ不一定等於高EQ，若長期過度壓抑情緒，一旦情緒失控，確實會增加傷人或自傷的風險。

持刀砍殺紀姓妹夫的林姓教授，於校園的評價高，據悉，他平時於校園內待人和善，是給分超甜的「佛系教授」，且對於學生的需求幾乎有求必應，先前還獲得學院優良教學獎，如今持刀殺人，令學生們難以置信。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，無論高智商或是高學歷，若平時都習慣把委屈往肚裡吞，即使遇到令人憤怒或難過的事情，也總是以「沒關係啦」、「忍一忍就過了」帶過，外表看似情緒穩定，但其實內心已長期累積不舒服。

蘇柏文說，從臨床觀察，這類長期過度壓抑情緒、不習慣表達悲傷或憤怒的人，若持續隱忍、缺乏適當宣洩管道，一旦情緒壓力衝破臨界點，極可能產生激烈反應，大幅提高傷害自己或他人的風險。

蘇柏文說，一般人可以從一個簡單原則觀察，若是多數人都會感到委屈、生氣或難過的事情，當事人卻始終沒有任何情緒反應，又或是不斷說「沒關係」、「就這樣」，甚至連抱怨都沒有，就值得多一分留意，可能代表對方長期壓抑情緒，不習慣表達內在感受。

蘇柏文建議，若觀察到友人出現情緒壓抑的情況，不要直接告訴對方「該怎麼做」，以免造成壓力，而是可以分享自己的感受，如「如果是我遇到這件事，我應該會很生氣、很難過」，讓對方知道悲傷、憤怒等情緒都是正常且被允許的，也提供一個安全的表達空間。

若對方仍不願向親友傾訴，蘇柏文建議，可鼓勵尋求心理師或精神科醫師協助，透過專業諮商與對話，協助將內心話說出來，視每個人的情況給予不同協助，避免憋久真的出大事。

精華 FAQ

  • 內文指出，43歲的林姓教授在14日下午持刀砍殺48歲的紀姓妹夫，導致對方傷重不治。事件發生後，因其平日形象溫和，讓校園與學生都相當震驚。

  • 因為他在校內待人和善，對學生需求幾乎有求必應，給分也被形容很大方，先前還獲得學院優良教學獎，所以長期被視為親切、低調且好相處的老師。

  • 醫師表示，高智商或高學歷不代表情緒管理一定好，若習慣把委屈往肚裡吞、長期壓抑悲傷或憤怒，當壓力累積到臨界點時，可能突然失控並提高傷人或自傷風險。

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