健檢發現尿潛血是腎臟壞了？ 醫揭5大元凶 拖延恐洗腎

腎臟科醫師強調，尿潛血本身不是疾病，而是一項重要的健康警訊。（123RF）

「尿液檢查有潛血反應，應該沒什麼大不了吧？」不少民眾健檢發現尿潛血時，常自行解讀或忽略。腎臟科醫師提醒，尿潛血不是疾病，卻是身體發出的警訊，從泌尿道感染、結石，到膀胱癌、腎臟病，都可能以尿潛血作為最早、甚至唯一的表現。若反覆出現卻遲遲未追蹤，恐錯失治療黃金期，尤其長期未妥善治療導致腎功能惡化，有可能需要洗腎。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，臨床曾有一名60多歲男性，公司健檢連續發現尿潛血陽性，但因沒有疼痛、沒有血尿，也沒有任何不適，認為只是小問題，拖了半年才就醫。經詳細檢查後，竟確診為膀胱尿路上皮癌，所幸及時接受手術與後續治療，成功避免癌細胞侵犯肌肉層。

不少泌尿道癌症在早期幾乎沒有症狀，尿潛血往往就是唯一的求救訊號。根據臨床常見原因，洪永祥整理出台灣尿潛血5大原因排行榜，提醒民眾提高警覺。

排名第一、也是臨床最常見的原因，是「慢性腎絲球疾病」。其中包括IgA腎病變等多種腎絲球疾病，患者早期只有尿潛血，沒有任何不舒服，因此最容易被忽略。隨著病情進展，才逐漸出現蛋白尿、高血壓 及腎功能下降，若未持續追蹤與治療，部分患者最終可能演變成慢性腎臟病，甚至走向洗腎。

第二名是「泌尿道腫瘤」，包括膀胱癌、腎臟癌及輸尿管癌等，都可能在早期只有尿潛血，而沒有明顯疼痛或其他症狀。洪永祥提醒，40歲以上、有吸菸習慣、長期接觸染料、橡膠、石化等化學物質，或有泌尿道癌症家族史者，都屬於高風險族群，只要持續出現尿潛血，就應盡快接受完整檢查。

第三名為「腎臟或輸尿管結石」。結石在泌尿道移動時，可能摩擦黏膜造成出血，因此即使沒有劇烈疼痛，也可能只有尿潛血表現。有些患者痛到無法站立，也有人完全沒有感覺，僅靠健康檢查才意外發現。

第四名則是「泌尿道感染」。當細菌感染膀胱或腎臟時，除了尿潛血外，通常還會伴隨頻尿、急尿、排尿疼痛，甚至發燒、腰痛等症狀。多數患者接受抗生素治療後，尿潛血也會隨著感染控制而改善。

排名第五是「劇烈運動或女性生理期」。長跑、登山、重訓等高強度運動後，或女性月經期間採集尿液，都可能造成暫時性的尿潛血。這類情況通常在充分休息數天後重新檢查即可恢復正常，但若持續陽性，仍應進一步評估。

洪永祥說，並非所有尿潛血都是嚴重疾病，但若連續兩次以上檢查都呈現陽性，就不能抱持僥倖心態，尤其合併蛋白尿、腎功能異常、肉眼可見血尿、腰痛、體重減輕，或排尿習慣改變等情況，更應盡速至腎臟科或泌尿科接受進一步檢查，包括尿液分析、腎功能檢測、影像學檢查，必要時安排膀胱鏡或腎臟切片，以釐清真正原因。