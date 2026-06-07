天氣熱易低血壓？ 醫：注意4症狀恐是身體警訊

醫師提醒，若低血壓伴隨持續性頭暈、虛弱、胸悶、心悸，應進一步就醫檢查。（123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 天熱會使血管擴張、血壓下降，低血壓不一定是疾病。

天熱會使血管擴張、血壓下降，低血壓不一定是疾病。 重點二： 若出現頭暈、無力、胸悶或昏厥，應警覺低血壓警訊。

若出現頭暈、無力、胸悶或昏厥，應警覺低血壓警訊。 重點三：姿勢改變過快、脫水及降壓藥都可能引發不適。

炎熱夏天，血管跟著擴張、使血流阻力變小，血壓就會變低，不少人看到數值低於標準，第一反應是擔心健康狀況。台灣聯安診所心臟內科主任施奕仲指出，低血壓不一定代表疾病，若天生血壓偏低卻沒有任何不適，代表血管彈性佳、心血管負擔較輕。如果血壓突然下降，或伴隨頭暈、無力、昏厥等，就需要警覺。

施奕仲表示，醫學上一般將收縮壓低於90毫米汞柱（mmHg）、或舒張壓低於60毫米汞柱定義為低血壓。與高血壓 不同的是，正常血壓並沒有明確的下限標準，只要身體沒有出現不適症狀，血壓偏低本身未必需要治療。

施奕仲說，兒童的血壓普遍較低，例如85／55 mmHg十分常見，因為幼童血管彈性較好、周邊阻力較低。隨著年齡增長，血壓通常會逐漸上升，如果成年人長期維持在90／60 mmHg左右，卻沒有頭暈、疲倦或昏厥等，代表心血管系統維持良好狀態。

研究發現，不少高齡人瑞的血壓數值反而偏低，收縮壓約在100 mmHg上下。施奕仲分析，這可能與血管老化速度較慢、血管彈性較佳有關。不過，判斷低血壓是否危險，關鍵在「變化幅度」。例如原本血壓長期維持140／90 mmHg的人，短時間降到120／80 mmHg，即使屬於正常範圍，身體仍無法適應急速的變化。

有些人從床上或椅子上突然站起來時，會眼前發黑、頭暈甚至站不穩，施奕仲說，這主要是因姿勢改變太快，血壓調節來不及跟上，導致大腦短暫供血不足。高齡者、長期缺乏運動者，以及脫水或營養不良的人，都是「姿勢性低血壓」的高風險族群。

施奕仲建議，預防姿勢性低血壓最簡單的方法，就是放慢動作速度，尤其早晨起床時，可先坐在床邊數十秒再站立。另外，也要養成規律運動習慣、維持充足水分與電解質攝取，幫助維持血管彈性與循環功能。

服用降壓藥也可能出現低血壓的症狀。施奕仲表示，高血壓患者服用降壓藥後，可能因血壓下降過快而感到不適。例如部分患者原本血壓高達180 mmHg，服藥後即使降到150 mmHg，仍可能出現暈眩或疲倦感，因此誤以為藥物有害而自行停藥。

施奕仲強調，高血壓長期未控制，將增加腦中風、心臟病、腎臟病及視網膜病變等風險。臨床上會透過漸進式治療，讓血壓穩定下降，避免因降幅過快造成不適。若服藥後出現頭暈或無力，應主動與醫師討論，而非自行停藥。

至於天生低血壓者，施奕仲建議，應特別重視運動訓練，避免身體遇到突發狀況時，缺乏足夠應變能力。透過規律有氧運動與肌力訓練，可提升心血管調節能力。若低血壓伴隨持續性頭暈、虛弱、胸悶、心悸，甚至昏厥等情況，或原本血壓正常卻突然明顯下降，就應進一步就醫檢查。