身高縮水「4公分」別以為是正常老化 醫曝：恐是「這疾病」作祟

若出現駝背、身高比年輕時矮超過4公分，或反覆出現不明原因下背痛、脊椎疼痛，都可能是骨質疏鬆警訊。示意圖，（AI生成）

「駝背、變矮、腰痠背痛，不一定只是老化。」台灣雙和醫院骨科主治醫師劉郁欣說，骨質疏鬆被稱為「沉默殺手」，早期往往沒有明顯症狀，許多人直到跌倒骨折才驚覺骨量早已嚴重流失。若出現駝背、身高比年輕時矮超過4公分，或反覆出現不明原因下背痛、脊椎疼痛，都可能是骨質疏鬆警訊，應及早就醫檢查。

除了高血壓 、高血脂與高血糖等「三高 」，醫界近年也提醒民眾注意「一低」，也就是骨質密度低。劉郁欣指出，人體骨量約在20至30歲達到高峰，之後便會逐漸流失，若流失過多，骨骼會變得像蜂窩般充滿孔隙，導致骨頭脆弱、容易骨折。

根據國健署「國民營養健康狀況變遷調查」，台灣65歲以上長者中，每7人就有1人有骨質疏鬆問題，其中女性比例高於男性，且隨年齡增加而上升。劉郁欣表示，許多長輩誤以為「變矮」只是自然老化，但實際上可能是脊椎骨因骨鬆 產生壓迫性骨折，若未及時治療，未來跌倒骨折風險恐大幅增加。

她提醒，骨鬆常見症狀包括駝背、身高縮水，以及不明原因疼痛，尤其脊椎、髖部、上臂與手腕等部位特別容易骨折。民眾可透過脊椎Ｘ光、雙能量Ｘ光吸收儀（DXA）或超音波骨密檢查（QUS）評估骨質密度；若骨密度Ｔ值介於-1到-2.5為「骨質不足」，低於-2.5則屬「骨質疏鬆」。

劉郁欣說，「骨本」不是老了才開始存，預防骨鬆應從年輕時做起。除均衡飲食、補充足夠鈣質與維生素Ｄ，也應適度曬太陽、進行荷重運動、避免抽菸與久坐，才能延緩骨量流失。

雙和醫院自2023年起推動「骨骼優化計畫」，針對女性60歲以上、男性70歲以上，以及50歲後曾因跌倒骨折的高風險族群，提供骨鬆篩檢與衛教，希望及早找出高危險族群，降低骨折風險。

對已罹患骨質疏鬆的患者，除了藥物與營養補充外，更重要的是避免跌倒。劉郁欣建議，居家環境應保持明亮、浴廁加裝防滑墊與扶手，同時維持肌力與關節靈活度，才能降低跌倒與骨折風險。