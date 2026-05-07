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停經後不只變胖 小心脂肪肝風險翻倍 醫：心臟病中風找上門

記者廖靜清／台北即時報導
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三成台灣人有脂肪肝，停經女性是高風險族群；示意圖。（123RF）
三成台灣人有脂肪肝，停經女性是高風險族群；示意圖。（123RF）

根據台灣衛福部統計，心血管相關疾病占國人死因前幾名，且合計死亡人數遠超癌症，是威脅國人生命的最大隱形殺手。醫師提醒，女性進入更年期或停經後，因雌激素分泌減少，罹患脂肪肝風險增加近2倍，心血管疾病風險也同步上升，應注意腰圍變粗、體重增加的警訊。

台灣肥胖醫學會秘書長、台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵指出，許多女性以為腰變粗只是自然老化，但其實內臟脂肪增加，代表代謝失衡。而停經後因雌激素下降，身體對心血管與肌肉的保護力減弱，加上基礎代謝率降低，容易出現胰島素阻抗、脂肪肝、高血壓、高血糖與高血脂等問題。

根據台灣肝臟研究學會統計，台灣成人脂肪肝盛行率高達3成，等於每3人就有1人有脂肪肝問題。高湘涵表示，脂肪肝不只是肝臟疾病，也反應了身體慢性發炎與代謝異常，增加心肌梗塞、中風風險。國內外研究顯示，脂肪肝患者罹患心血管疾病的機率，比一般人高出近3成。

高湘涵提醒，停經後的女性若想改善健康，關鍵不只是「減輕體重」，而是減少內臟脂肪、保留肌肉量。根據國際治療指引，體重減少5%，有助改善血壓與血糖；減重超過10%，可降低心血管疾病風險；若達15%以上，甚至有機會改善糖尿病與代謝性脂肪肝炎。

不過，許多更年期女性過度追求快速瘦身，反而可能因肌肉大量流失，導致基礎代謝率下降，不僅容易復胖，也可能增加跌倒、骨質疏鬆與失能風險。高湘涵建議，減重應透過飲食、運動與專業醫療團隊介入，避免自行使用來路不明減重產品。

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物受到關注。高湘涵表示，目前已有部分藥物除減重外，也同時具備心血管疾病與代謝性脂肪肝炎治療相關適應症，部分研究甚至顯示，脂肪減少幅度可達八成以上。但是藥物並非人人適合，應由醫師依年齡、代謝狀況與共病風險整體評估，切勿自行購買施打，以免增加健康風險。

高湘涵呼籲，更年期與停經不是健康走下坡的開始，而是重新檢視身體的重要時機。溫馨五月除了送花、聚餐，不妨陪媽媽安排健康檢查，留意腰圍、血脂、血糖與肝功能變化，及早發現問題、及早治療，才能真正守住後半人生的健康。

中風 心血管疾病

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