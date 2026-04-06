清明後「過敏性鼻炎」爆發高峰期 中醫：梅雨季發威囤積濕氣

中醫師提醒，過敏性鼻炎不是感冒，但更影響身心素質。（123RF）

清明過後，多風且濕氣漸增，草木開始萌發，花粉與塵蟎、黴菌滋生，是過敏性鼻炎爆發的高峰期。中醫師賴俊宏表示，每年一到清明、梅雨季節，最容易引發鼻過敏，不少人因晨起後連打數個噴嚏、流清涕，或在特定環境下眼睛紅癢等症狀就診，若持續時間長，除了影響睡眠品質，也降低白天的工作與學習效率。

賴俊宏指出，過敏症狀大多是由鼻過敏所引起；鼻子具有過濾髒空氣作用，當空氣品質不佳、太髒、太冷或太乾，鼻子就會以打噴嚏或流鼻水的方式作為防禦機制。但是過度的打噴嚏、流鼻水，容易對日常生活造成困擾，鼻子過敏常導致鼻黏膜處於慢性發炎狀態，可能導致鼻竇炎、中耳炎，甚至加重氣喘風險。

賴俊宏分享，家住台北市區的陳先生，因為工作需要，每日清晨便要往返於林口，清晨的低溫加上林口地形的高濕度，成了過敏性鼻炎的誘發因子。「連續打噴嚏衛生紙一用就是一整包，遇到灰塵或冷空氣更嚴重！」對於這些惱人症狀，他早已習以為常，但過敏性鼻炎不只是流鼻水，也成為增肌絆腳石。

「當身體處於慢性發炎狀態，壓力荷爾蒙上升，可能導致肌肉流失。」賴俊宏說，長期過敏會嚴重干擾睡眠品質，讓皮質醇（壓力賀爾蒙）上升，進而抑制生長激素分泌，這正是導致陳先生「練得再勤，增肌效果卻不如預期」的關鍵因素。

中醫將鼻過敏稱為「鼻鼽」，中醫觀點中，鼻部健康與肺、脾、腎三臟息息相關。肺主皮毛、開竅於鼻，是抵禦外邪的第一道防線。若肺受到風寒，即出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽等症狀。脾為後天之本，負責水穀精微的運化，若脾氣虛，則易生痰濕。腎為先天之本，決定了個人體質的耐受度與免疫穩定性。

賴俊宏表示，治療過敏性鼻炎有循序漸進的調理三部曲，前期先使用辛散溫熱的藥物，迅速減少流鼻水、打噴嚏的頻率，並同步溫補脾胃，改善其吸收機能。中期轉為固護肺氣，在體表築起一道防風牆，並持續加強脾胃的祛濕能力。後期從根本改善體質，透過健脾補腎來改善體質，降低黏膜的敏感度。

賴俊宏建議，春天多食用胡蘿蔔、番茄、雞蛋、牛奶、瘦肉及糙米，幫助修復黏膜細胞。另攝取大量蔬果、海鮮、五穀雜糧、堅果與橄欖油，「地中海飲食」已被證實能有效預防氣喘與鼻炎。菸、咖啡、酒等刺激品易使鼻黏膜血管擴張，西瓜、梨子、椰子水等涼性食物，以及冰品，會降低陽氣防禦力，皆為禁忌飲食。