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「我的腎臟壞了嗎？」 醫：腳腫未必是腎臟病 當心癌症術後淋巴水腫

記者廖靜清／台北即時報導
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不少人出現下肢腫脹，第一時間往往想到是腎臟或心臟問題，國泰醫院整形外科主治醫師羅世倫指出，倘若檢查結果正常，可能是「淋巴水腫」作祟。（國泰醫院提供）
不少人出現下肢腫脹，第一時間往往想到是腎臟或心臟問題，國泰醫院整形外科主治醫師羅世倫指出，倘若檢查結果正常，可能是「淋巴水腫」作祟。（國泰醫院提供）

不少人出現下肢腫脹，第一時間往往想到是腎臟或心臟問題，國泰醫院整形外科主治醫師羅世倫指出，倘若檢查結果正常，可能是「淋巴水腫」作祟。他提及，近年癌症治療普及，術後淋巴水腫患者增加，若未及早診斷，恐影響生活品質，甚至引發反覆感染。

「淋巴水腫」常發生在癌症手術或放射治療後，早期症狀常被誤認為是發胖或久站腫脹，有些人可能術後幾年才發作，不易聯想到癌症關聯。羅世倫以門診個案為例，60多歲的王阿姨，5年前因子宮內膜癌接受子宮切除、骨盆腔淋巴結廓清手術與放射線治療，雖然控制良好，近一年莫名腳腫。

「我的腳到了下午就會腫得像麵龜，按下去還會凹陷，走久了就像綁了沙袋一樣沉重。」王阿姨主訴，有時腳腫必須買大兩號的鞋子，已嚴重影響行走。原以為是老化代謝變差或腎臟出問題，但做了各種檢查都正常，之後透過ICG螢光淋巴攝影，終於找到原因，診斷為早期淋巴水腫。

羅世倫說，淋巴水腫常見於子宮內膜癌、卵巢癌等婦科癌症手術病人，尤其是摘除骨盆腔或主動脈旁淋巴結，經過放射線治療造成纖維化或因外傷而阻塞，液體無法回流淤積肢體，就容易導致淋巴水腫。外傷和嚴重感染也是常見原因，通常以物理治療、壓力治療減緩症狀，重症則需手術。

過去「淋巴水腫」多仰賴量測腿圍或觸診判斷，但這些方法常到中重度才會被發現，甚至已進展為「大小腿」、「象皮腫」，大幅提高治療難度。而傳統核醫淋巴閃爍攝影雖可輔助診斷，但存在檢查時間長、解析度有限及微量輻射等限制。

隨著醫療科技進步，ICG螢光淋巴攝影逐漸成為新趨勢。羅世倫指出，該技術僅需注射少量螢光染劑，即可即時觀察淋巴流動情形，影像解析度高，甚至可清楚顯示細微淋巴管，就像為淋巴系統「導航」，有助於早期診斷及手術規畫。

在治療方面，羅世倫說，除穿戴醫療級彈性襪與復健外，早期發現可透過「超顯微淋巴靜脈吻合手術」建立新的淋巴回流通道，改善腫脹情形。淋巴的流動如果停滯不前，恐導致皮膚硬化、免疫力下降，甚至反覆出現蜂窩性組織炎，嚴重時需住院治療。

羅世倫提醒，癌症術後長期照護日益重要，「淋巴水腫」已成為常見併發症之一。民眾若有癌症治療史，且接受淋巴結廓清或放射治療，務必留意下肢變化，腳踝或腳背浮腫、鞋子變緊、襪痕久未消退，或肢體有沉重、緊繃感，皆可能是早期警訊。

淋巴水腫照護

1.徒手按摩：溫和的按摩手法，引流停滯的淋巴液。

2.加壓治療：使用壓力袖套、醫療級彈性襪，減少淋巴液產生並促進回流。

3.手術治療：如果保守治療無效、症狀加劇，可考慮淋巴管轉植或顯微手術。

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