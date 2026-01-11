台冷氣團接連來襲 低溫易誘發「心因性休克」 每降1度增1.6%死亡率

氣溫驟降增心因性死亡風險，醫師提醒，勿忽視身體警訊、及早就醫是關鍵。（123RF）

台灣近幾天相當寒冷，氣象署指出，大陸冷氣團逐漸減弱，12日各地高溫有望略微上升，但受輻射冷卻影響，清晨及夜晚依舊寒冷，早晚溫差可能超過10度。冬季氣溫明顯下降，心血管疾病 風險也隨之升高，根據台北市衛生局資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能表示，冬天是心血管疾病高發期，因為低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。研究顯示，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%。

蔡宗能提醒，民眾要做好保暖工作，尤其長者及心血管疾病患者須更加注意。在各種心臟重症中，心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程急轉直下。心因性休克的死亡率約30%，隨著組織缺氧的時間愈長，器官的損傷也愈嚴重，需要跨科別整合照護（Shock Team），降低死亡率與後遺症。

三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥表示，目前醫院已建置完整Shock Team，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，採取「同時啟動」機制，加速決策與介入，為患者爭取關鍵治療時間。

「心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復。」柯宏彥說，曾有一位大學生在念書時突然昏倒送至三總急救，當時發現心臟只剩10%左右的功能，透過Shock Team機制流程，經藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，但觀察後心臟功能未恢復，因此轉為使用長效型左心室輔助器，如今恢復良好，順利完成學業，生活與一般人無異。

冬天是心血管事件的高風險時期，柯宏彥強調，心因性休克的治療關鍵在於「及早辨識、及早介入」，民眾切勿忽視胸悶、冒冷汗、呼吸困難、下肢水腫、全身無力等身體警訊，有這些疑似心衰竭症狀，應盡速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。