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灰濛濛罩不住…比PM2.5危害更深的PM0.1 小心全身遭殃

記者廖靜清／台北即時報導
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婦產科三大醫學會與兩個醫師團體呼籲，超細懸浮微粒（PM0.1）應納入管控 。（記者廖靜清／攝影）
婦產科三大醫學會與兩個醫師團體呼籲，超細懸浮微粒（PM0.1）應納入管控 。（記者廖靜清／攝影）

細懸浮微粒已被世界衛生組織訂為一級致癌物，吸進體內會隨著血液循環到達各器官，引發系統性發炎反應。直徑小於1超細懸浮微粒（PM0.1），更容易深入肺部以及血液，對人體危害更大。台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃表示，吸入PM0.1無法代謝排出，產婦也會透過胎盤影響胎兒發育。

葉光芃指出，歐盟於2008年開始實施空氣質量標準，控管年均PM2.5濃度上限，會員國都要提出具體解決方案。近年來，PM2.5引起國人極大關注。除了是致癌因子，PM2.5可穿透肺泡進入微血管，經由血液循環到達全身，增加心血管疾病、加劇呼吸道疾病及死亡率。

根據國衛院研究報告，台灣在納入PM2.5管控後，近10年空氣汙染狀況有所改善，相關慢性病死亡率也隨之下降，包括肺癌、慢性阻塞性肺病、缺血性心臟病、中風。葉光芃認為，進一步應將PM0.1納入管控，因為99％的空氣汙染顆粒都是超細懸浮微粒，幾乎無孔不入。

「台灣每年可能至少一萬人死於超細懸浮微粒。」葉光芃指出，PM0.1的顆粒直徑不及頭髮的千分之一，比PM2.5更危險。以加拿大為例，2021年的PM2.5年均值6.1微克/立方米，是全球空品最佳國家之一。但去年發表的最新研究，加拿大最大的多倫多及蒙特婁，每年因超細懸浮微粒暴露的非意外死亡人數占比，分別高達4.8%和5.3%。

葉光芃說，這項數據可說是PM0.1管控的全球推進，奠定了指標性的醫學基礎。保守假設若台灣的超細懸浮微粒暴露情境相似，比較推估換算，2023年度台灣非意外死亡人數近20萬人（198,512人），意即台灣每年約有9529人至1萬511人的非意外死亡，可歸因於戶外超細懸浮微粒。

經過全民共同努力，PM2.5管控成效漸佳，PM2.5年均值從有數據可考的2008年的33.5微克/立方米，降為2024年的14.2微克/立方米，降幅19.3微克/立方米。以AQLI（空品改善如何延長壽命的指數）換算，國人平均多活了1.93歲。六都中，高雄人多活2.76歲、台南人多活2.42歲。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，台灣出生人口年年創新低，每個新生兒健康更加重要。而生得少，小孩更要長得好，要有健康的下一代，必需先有健康的母體，避開不良環境影響因子就很重要。以空汙為例，當這些微小粒子進入人體，就會因異物入侵引起發炎反應，易增加流產、早產。

空氣汙染 加拿大 心臟病

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