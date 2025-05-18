半夜鼻塞睡不著？ 小心是過敏失控致打噴嚏、鼻涕倒流

隨著空氣汙染愈來愈嚴重，鼻炎與鼻竇炎的病人變多了。（123RF）

一名40多歲的女性求診時，不停打噴嚏、臉上黑眼圈很明顯，原來長期受睡覺鼻塞困擾，導致睡眠品質很差。台灣嘉義長庚中醫科主治醫師吳清源表示，隨著空氣汙染 愈來愈嚴重，呼吸系統首當其衝，鼻炎與鼻竇炎的病人變多了。

髒空氣對鼻黏膜是一種刺激物，易打噴嚏、流鼻水、分泌物變多甚至鼻涕倒流，而躺下的姿勢會使鼻塞問題加劇，連帶影響睡眠。吳清源指出，不少人使用生理食鹽水洗鼻子，但並非所有患者都適用洗鼻器，而且傳統的生理食鹽水味道較為苦澀，洗鼻過程可能有刺激感、痠悶不適。

「如果沒有把鼻腔黏附的髒汙顆粒清掉，用任何藥物都會大打折扣。」吳清源說，沖洗鼻腔可以幫助清潔鼻內黏液，也能增強纖毛細胞清除黏液的能力，減少過敏現象的發生。

過敏性鼻炎，中醫稱為「鼻鼽」，一般中醫治療過敏性鼻炎患者，多先以解表藥將風寒邪氣趕出體外，再加入補益藥扶養正氣，利用「驅邪扶正」的原理提升免疫力 ，減少過敏再發。吳清源表示，耳鼻喉科與中醫團隊合作研發出「中藥洗鼻液」，成分包括常用於治療鼻炎的蒼耳散、辛夷散、十全大補、小青龍湯等中藥材。

中醫洗鼻療程重點，是藉由具有抗炎消腫的中藥精華軟化分泌物再清潔，吳清源說，臨床使用效果顯著，過敏性鼻炎的病人使用中藥洗鼻4周，不僅能改善打噴嚏、鼻涕倒流等現象，連帶睡眠品質也提升。

他提醒，有過敏症狀的民眾，日常要避免髒汙病源殘留，適時清洗鼻腔排出髒汙及分泌物，維持呼吸道暢通。若過敏症狀或頭痛、睡眠品質不佳沒有改善，應諮詢醫師尋求協助，隨時注意鼻腔健康。