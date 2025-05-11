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天氣多變化膝蓋又痛了 中醫治療關節炎「以痛為俞」

記者廖靜清／台北即時報導
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關節炎是常見的慢性疾病，中醫師提醒，服用消炎藥不能解決根本問題，可透過穴位按摩、針灸緩解慢性疼痛。（123RF）
關節炎是常見的慢性疾病，中醫師提醒，服用消炎藥不能解決根本問題，可透過穴位按摩、針灸緩解慢性疼痛。（123RF）

台灣近日天氣多變化，雨天更容易讓膝蓋關節產生僵硬、疼痛等不適，除了熱敷、冰敷、按摩等方法舒緩之外，東方中醫總院副院長翁銘佑表示，可利用穴道、筋經、經絡調理，減少天氣對關節的負面影響。他強調，中醫「以痛為俞」，有效緩解慢性疼痛，能提升組織修復與免疫功能。

翁銘佑說，氣溫變化所產生的關節疼痛是一種「天氣病」，身體因為外在環境改變，刺激敏感神經導致身體組織腫脹，關節部位出現緊繃、酸脹、疼痛等症狀。「痛≠發炎」，他強調，國人習慣疼痛時服用消炎藥舒緩迅速，但這其實阻斷了身體警告訊號，消炎藥未解決根本問題，可能會愈吃愈重。

中醫的「以痛為俞」理論，能反應疾病也能治療疾病，翁銘佑指出，疼痛是身體自救的訊號，透過針灸、推拿等中醫療法，結合筋膜鬆解技術，可疏通經絡、促進氣血循環，有效緩解慢性疼痛，提升組織修復與免疫功能。

他以研究為例，針灸對骨關節炎的療效高於非類固醇消炎藥（NSAIDs），且安全性更高，副作用低。筋膜系統與中醫筋經、經絡高度對應，透過按壓與針灸刺激，能改善局部酸中毒、代謝廢物堆積，進而減輕疼痛與肌肉緊張。

翁銘佑指出，長期規律穴道按壓、針灸治療可逆轉關節炎、改善循環效率。尤其是針刺，針頭對皮膚、皮下組織、肌肉、筋膜產生機械刺激，引發局部張力改變和神經信號傳導，產生「得氣」感，讓體內的真氣活躍起來，這也是被視為針灸有療效的關鍵。

翁銘佑呼籲，民眾應重視身體訊號，避免過度依賴消炎藥，應與中西醫師配合，建議每年或每季接受中醫評估。「傳統的中醫理論可以提前預防各種疾病發生」，他說，中醫與現代化的精準醫療、個人化醫療非常切合，望、聞、問、切四個環節都蘊含了深厚的醫學智慧。

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