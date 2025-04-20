我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏復活節休戰將結束 俄媒：普亭未下令延長停火

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

夏天到 30多歲男「梅花鹿」上身 皮膚醫：天氣炎熱患者暴增

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期氣候悶熱、潮濕，許多民眾外出、激烈運動，時常嚴重爆汗，皮膚科醫學會發言人黃毓惠提醒，流汗後應立即擦拭汗水，避免汗水不斷刺激皮膚，形成汗班；示意圖。（123RF）
近期氣候悶熱、潮濕，許多民眾外出、激烈運動，時常嚴重爆汗，皮膚科醫學會發言人黃毓惠提醒，流汗後應立即擦拭汗水，避免汗水不斷刺激皮膚，形成汗班；示意圖。（123RF）

台灣近期氣候悶熱、潮濕，許多民眾外出一趟，時常嚴重爆汗。一名30多歲喜愛跑步運動的男子，近日發現胸口出現一塊一塊白色、棕色的斑塊、斑點，感覺自己好像是一隻「梅花鹿」。醫師表示，前胸、後背出現一塊一塊白色、棕色或粉紅色的斑塊，往往是「汗斑」上身，隨著天氣愈來愈熱，預見汗斑患者人數將會暴增，此時，又合併氣候潮濕，足癬（俗稱香港腳）的患者也會增加。

皮膚科醫學會發言人、台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，汗斑指流汗後沒有立即擦拭，汗水不斷刺激皮膚，皮膚上的共生黴菌，如皮屑芽孢菌侵襲皮膚而出現斑斑點點，尤其是天氣愈熱，或合併氣候潮濕時，會讓汗斑患者暴增，最常見的部位是後背、前胸、手臂，常見族群為喜愛運動的人、戶外工作者，一般來說，男性多於女性。

黃毓惠說，像是這一位喜歡運動的男性，研判應是運動後，沒有馬上把身上的汗水擦乾，造成皮屑芽孢菌侵襲皮膚，引發汗斑。目前汗斑治療方式多採用抗黴菌藥物治療，但最重要的是，流汗後，首先應盡速擦乾汗水，最好是換下汗濕的衣物，如果可以有應該盡速淋浴，沖走汗水，避免汗斑。

另，近日全台天氣不穩定，突如其來的大雨容易弄濕鞋子、襪子。黃毓惠說，潮濕的衣物、襪子、鞋子如果無法立即更換，也容易引發接觸性皮膚炎、黴菌感染等，並增加引發足癬的機會，若情況許可應立即換下潮濕的襪子、鞋子。

黃毓惠指出，足癬除與天氣悶熱、潮濕有關，也與個人免疫力有關，臨床觀察，罹患糖尿病的患者也較容易感染足癬，務必要多加注意，一旦皮膚出現皮屑、腳趾縫有些潰爛，甚至起水泡，都算是足癬症狀，但若延誤治療病灶從腳傳到其他部位，如股溝、身體等，就會形成體廯，如此病情較為嚴重，呼籲腳出現症狀時，就應盡速就醫。

糖尿病 香港 免疫力

上一則

6旬婦癌篩陽性未留意 1年後血便查出已罹直腸癌

延伸閱讀

熬夜、壓力 脂漏性皮膚炎恐上身 

熬夜、壓力 脂漏性皮膚炎恐上身 
痛到睡不著…8旬婦沉默殺手上身不自知 拔草跌坐致脊椎體嚴重塌陷

痛到睡不著…8旬婦沉默殺手上身不自知 拔草跌坐致脊椎體嚴重塌陷
戰痘用A酸臉變乾才好？ 醫揭1原因「要擦乳液」

戰痘用A酸臉變乾才好？ 醫揭1原因「要擦乳液」
襪子該正面洗還是反面洗？廠商、醫師一面倒支持這種方式

襪子該正面洗還是反面洗？廠商、醫師一面倒支持這種方式

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
美國總統川普健檢報告出爐，僅有體重破百需要注意引發慢性疾病，各類的膽固醇與血壓等都控制良好，醫師分析與他不菸、不酒的生活習慣有關。圖為示意圖。（本報資料照片）

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

2025-04-15 04:44
青春期成長過程中，許多人經歷發燒、全身無力、喉嚨痛等，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能是感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV），世界衛生組織（WHO）更將EBV列為第一類致癌病毒。示意圖，（本報資料照片）

體內「裝死」病毒竟容易引發癌症 醫：5大措施防它甦醒

2025-04-15 17:42

超人氣

更多 >
裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友
Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」