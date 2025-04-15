體內「裝死」病毒竟容易引發癌症 醫：5大措施防它甦醒

青春期成長過程中，許多人經歷發燒、全身無力、喉嚨痛等，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能是感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV），世界衛生組織（WHO）更將EBV列為第一類致癌病毒。示意圖，（本報資料照片）

青春期成長過程中，許多人經歷來勢洶洶的發燒、全身無力、喉嚨痛等，往往撐著上學或補習，幾天後好了，就當作感冒痊癒。但多年後，突然出現慢性疲勞、免疫力 低落、關節 痛、皮膚問題，甚至罹患紅斑性狼瘡、多發性硬化症或癌症 。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能與青春期發燒時，感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV）。

張家銘說，「EBV」是人類疱疹病毒家族的一員，依全球流行病學數據，超過9成成年人都感染過。多數人在感染當下沒有明顯症狀，或者只是喉嚨痛、發燒幾天，被誤以為是感冒。有些人在青春期會出現比較典型的表現，如長時間高燒、喉嚨劇痛、極度疲倦、淋巴腫大。可惜的是，即使症狀過去了，病毒並未真正離開，而是長駐在我們的B淋巴細胞中，成為「終生室友」。

EBV是一種懂得「裝死」的病毒。張家銘說，感染初期，它安靜潛伏，幾乎不會被發現；但當熬夜、壓力大、過度運動、飲食失衡或生病時，它可能會「甦醒」，悄悄干擾免疫系統、影響細胞基因表達，甚至誘發慢性疾病或癌症。近年研究證實，EBV 與許多自體免疫疾病有明確關聯，包括：慢性疲勞症候群、 紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症及乾燥症等。

「更令人擔憂的是，EBV 是一級致癌病毒。」張家銘說，世界衛生組織（WHO）已將EBV列為第一類致癌病毒，也就是「明確會致癌」的病原體。它與多種癌症密切相關，包括鼻咽癌及淋巴瘤等。

為了避免EBV活化，應打造一個「它不想醒來的環境」，也就是免疫穩定的身體，築好「防火牆」包括： 1. 規律作息、避免熬夜與過勞。 2. 補充足夠的營養素，特別是維生素D、鋅、Omega-3脂肪酸。 3. 壓力管理與情緒調節，如正念、冥想、適度運動。 4. 減少免疫壓力源，如避免長期使用類固醇等免疫抑制藥物等。 5. 日常補充具抑制EBV活性的天然成分，如綠茶多酚、槲皮素（Quercetin）、薑黃素及甘草酸等。

張家銘指出，我們無法決定是否曾感染EBV，但能決定它未來是否影響健康。它是一位隱形房客，最怕你警覺、最怕你健康。不要因為它看不見，就忽略它。主動檢查、守好免疫防線、了解預警訊號是對健康負責的開始。