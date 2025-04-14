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高三女厭食症瘦到36公斤「仍覺體重過重」 停經長達一年

記者郭政芬／新竹即時報導
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這名學生近期特別寫信感謝醫護團隊，直說自己現在「嚐到好多美食。」（記者郭政芬／攝影）
這名學生近期特別寫信感謝醫護團隊，直說自己現在「嚐到好多美食。」（記者郭政芬／攝影）

台灣新竹一名高三女認為自己長得不夠漂亮，只有36公斤卻覺得自己體重過重，刻意節食減重，體重不斷下降，甚至月經停止，經診斷為厭世症，經過住院約2個月多月，調整個案的營養補充、心理諮商，靜脈注射和藥物治療，體重逐漸增加，順利考上大學。他近期特別寫信感謝醫護團隊，直說自己現在「嚐到好多美食。」

協助診斷的中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺說，厭食症是一種與「身體意象障礙」相關的心理疾病，患者往往因社會壓力、自我要求過高或成長環境影響，產生對體重與進食的極端控制行為，長期的營養不良可能導致內分泌失調、心血管疾病，甚至危及生命。

王明鈺提到，厭食症個案心裡有很多的糾結，需要家人更多溫和而堅定地陪伴。這位個案出院後，有一次弟弟慶生，家人開心吃炸雞、薯條、和冰淇淋，她很喜歡吃卻不敢吃，竟萌生自殺的念頭。父母很緊張，經過醫病溝通，立即安排經顱磁刺激，減少焦慮，改善低落情緒，再配合藥物和飲食。

後來，她考上大學，拓展生活社交圈後，和同儕一起吃宵夜或是吃比較高熱量的東西，慢慢發現食物沒有那麼可怕，身材也不是唯一的價值，進食開始比較規律。

王明鈺說明，個案因為體重過低，身體就會自動告訴你「我不要長大」，很多器官會先暫緩，婦科的器官像子宮、卵巢最先停擺，就像身體會察覺，「我自己都養不活，怎麼可能還會要生小孩。」因此，長達一年沒有來月經。厭食症當體重降低到一定程度，賀爾蒙、心肺功能都會被影響，其中月經是最容易被干擾，但也是比較慢才能回復。

協助診斷的中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺說，厭食症是一種與「身體意象障...
協助診斷的中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺說，厭食症是一種與「身體意象障礙」相關的心理疾病。（記者郭政芬／攝影）

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