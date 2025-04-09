我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

川普宣布90天「暫停期」美財長：沒報復就有獎勵

季節交替醫師提醒RSV威脅幼童 及早防護降低重症風險

記者張策／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞東醫院小兒部新生兒科醫師郭子敏提醒，除了常見流感病毒外，「呼吸道融合病毒」（RSV）也逐漸成為嬰幼兒呼吸道感染的重要病因之一。（亞東醫院提供）
亞東醫院小兒部新生兒科醫師郭子敏提醒，除了常見流感病毒外，「呼吸道融合病毒」（RSV）也逐漸成為嬰幼兒呼吸道感染的重要病因之一。（亞東醫院提供）

近期氣溫變化劇烈，季節轉換之際正值兒童呼吸道疾病高峰期。醫師提醒，除了常見流感病毒外，「呼吸道融合病毒」（RSV）也逐漸成為嬰幼兒呼吸道感染的重要病因之一，尤其是對免疫力較弱的孩童，感染後病情恐迅速惡化，不可輕忽。

亞東醫院小兒部新生兒科醫師郭子敏表示，RSV為單股RNA病毒，主要透過飛沫與接觸傳染，在月子中心、托嬰中心、幼兒園等密閉場所特別容易引發群聚感染。台灣雖屬亞熱帶氣候，但RSV感染全年皆可能發生，並非僅限於冬季。人類是RSV唯一宿主，所有年齡層皆有感染風險，但以2歲以下嬰幼兒最為嚴重，一旦感染，容易因分泌物阻塞細支氣管，引發細支氣管炎、喘鳴與呼吸困難等情況，甚至需住院治療。

郭子敏補充，儘管RSV初期症狀類似一般感冒，多數健康兒童可在1至2周內自行痊癒，但早產兒、免疫力低下或患有慢性疾病的孩童屬高風險族群，感染後可能併發重症。根據台灣兒科醫學會資料，5歲以下幼童為主要感染對象，其中2歲以下兒童住院率最高。

郭子敏指出，臨床上可透過鼻咽分泌物檢體進行病毒培養、PCR檢測或快篩確認RSV感染。目前尚無針對性抗病毒藥物，治療以支持性療法為主，包括退燒、拍痰、觀察飲食與呼吸狀況等，嚴重者需住院觀察。若家長發現孩子出現呼吸急促、食慾不振、精神不佳等異常，應儘速就醫。

在預防方面，郭子敏強調，應從日常生活做起，包括勤洗手、戴口罩、避免與呼吸道感染者接觸，並減少出入通風不良之密閉場所。此外，母乳哺育與遠離二手菸亦有助於增強嬰幼兒免疫力，降低感染風險。

郭子敏表示，針對高風險族群，目前已有單株抗體藥物「Palivizumab」可用於預防RSV重症，經醫師評估後，部分條件者可由健保給付，包括33周以下早產兒、合併慢性肺病的早產兒，以及1歲以下患有嚴重先天性心臟病的嬰兒。

該藥劑需每月注射一次，依風險程度建議施打3至6劑。新一代長效型單株抗體「Nirsevimab」也已問世，僅需接種一劑，即可提供約5個月的保護力，為高風險嬰幼兒家庭帶來更便捷的預防方案。

郭子敏呼籲，家長應加強日常防護、保持警覺，及早辨識、就醫，才能有效降低RSV導致的重症風險，守護孩子健康。

免疫力 心臟病 健保

上一則

憂鬱風暴險毀愛情？ AI線上諮詢+腦刺激療法逆轉命運

延伸閱讀

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區
花30分鐘8招抗流感 在家也能增肌、強化免疫力

花30分鐘8招抗流感 在家也能增肌、強化免疫力
新聞眼╱健保再不改革 重症出國就醫非危言

新聞眼╱健保再不改革 重症出國就醫非危言
增強免疫力 先破除這6大健康迷思

增強免疫力 先破除這6大健康迷思

熱門新聞

日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

2025-04-02 02:00
伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari）驚傳猝逝，享年44歲。（取材自IG）

44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

2025-04-03 04:39
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

2025-04-06 06:01
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。（台中榮總嘉義分院提供）

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫

2025-04-06 05:25
山田悟醫師表示，減醣具有理論與科學根據，而且是可以維持十年，並落實在生活中的飲食方式。飲食示意圖。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva）

不用極端逼自己 糖尿病專科醫師這樣減醣飲食瘦了不復胖

2025-04-02 19:42

超人氣

更多 >
「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍

川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍