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氣溫恐跌破10℃…醫提護身護心3招 「這」族群要注意

記者廖靜清／台北即時報導
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大陸冷氣團南下，台灣氣溫急凍，醫師呼籲做好保暖工作，高齡族群慎防心肌梗塞、中風。（本報資料照片）
大陸冷氣團南下，台灣氣溫急凍，醫師呼籲做好保暖工作，高齡族群慎防心肌梗塞、中風。（本報資料照片）

受到大陸冷氣團南下影響，台灣氣溫急降，不少人感受到低溫威力，呼吸道疾病、心血管疾病急性發作。嘉義大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，這波冷空氣還會再維持4天左右，民眾要小心溫差帶來的威脅。尤其，老人家對溫度的調節能力較差，容易增加心臟負擔，提高猝死風險。

李宜恭指出，溫度急速擺盪，彷彿從夏天直接回到冬天，降溫相當有感。他強調，寒冷氣候除了導致人體熱量迅速流失，還會讓血管收縮、血壓升高。年輕人可適應血管收縮與擴張的調節機制，但老年族群或慢性疾病患者的血管調節失靈，容易誘發心血管疾病。

高血壓患者的血管較一般人敏感，低溫會讓全身血管收縮收縮更厲害，心肌梗塞、中風意外機率大增。「低溫與出血型中風具有高度相關性」，李宜恭說，當溫差大或氣溫低於攝氏20度時，急性出血型中風患者高於缺血型中風；而氣溫低於攝氏10度（華氏50度），中風發生率更是急劇攀升。

該如何預防低溫傷害呢？李宜恭說，外出留意四肢與頭頸部保暖、適量補充水分、適度運動促進血液循環，良好習慣有助身體對抗寒冷。另外，低溫可能刺激呼吸道，導致氣喘或慢性阻塞性肺疾病（COPD）症狀加重。他指出，「低溫空氣」易引起氣管強烈收縮、咳嗽，使人感到胸悶、呼吸困難。

防寒保健三招

1.保暖禦寒：以洋蔥式穿搭適應進出室內的溫差，掌握「內層保暖、中層隔熱、外層防風防水」原則，避免溫差大造成體溫流失過快。

2.補充水分：適度飲用溫開水，避免血液過度黏稠；建議喝水量大約為1500至2000cc，另要節制飲酒，維持血壓平穩。

3.適度運動：即使待在室內，也要定時起來走動、避免久坐，促進血液循環。在戶外運動要先暖身，避免運動傷害。

李宜恭提醒，低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，最容易發生時間在「朝5晚8」，即清晨5點以及晚上8點後。保暖工作從起床那一刻就開始，先躺在床上伸展四肢後再慢慢下床，漸進式慢慢增加身體活動。本身有肥胖、三高、糖尿病、心臟病等，須特別做好防寒保暖工作。

中風 血型 心臟病

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