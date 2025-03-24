類風濕性關節炎竟會引起肺炎 醫：病情控制不佳恐失能

類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗說，她罹患類風濕性關節炎多年，目前雙手關節多為變形，左膝也已換上人工膝蓋，右膝狀況也不佳，由於病情較為嚴重已使用生物製劑控制病情，並期望更多病友也可獲得治療。（記者沈能元／攝影）

台灣類風濕性關節 炎患者估計約15萬至20萬人，其長年飽受關節腫脹、疼痛、變形、行走不便等，皮膚更是被輕輕觸摸時，就感覺無比疼痛，目前治療藥物有消炎止痛藥及生物製劑、口服小分子藥物等，但生物製劑健保 給付嚴格，高達10多萬名病友無法使用。醫師指出，類風濕性關節炎患者病情若無法好好控制，恐增加失能風險，呼籲政府應多加重視。

類風濕性關節炎之友協會舉辦會員大會，台大癌醫中心分院綜合內科部主治醫師陳仁豪說，類風濕性關節炎屬於自體免疫疾病，此為具有慢性、破壞性的關節炎，致病原因有基因遺傳，以及吸菸、接觸過多PM2.5、關節過度使用等後天因素，甚至患者也因免疫力 不佳，容易患有肺炎、肺纖維化等，目前可藉由血液、生理、超音波等檢查確診。

陳仁豪說，患者確診後治療為使用免疫調節藥物，但部分患者確診後一年內用藥可能沒有顯著療效，或病情更為惡化，這時再使用生物製劑，恐已延遲治療效果，因病情控制不佳病人往後失能的風險，將是病情控制好的病人4至5倍，

類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗說，部分未符合健保給付生物製劑的病友自費使用藥物，確實讓關節疼痛大幅降低，重拾正常生活，但一年藥費高達新台幣30多萬元（逾9000美元），許多有工作的患者還能應付，但沒有工作者真的無法長期負擔，且用藥後疼痛症狀緩解，病情未持續惡化，往後反而無法獲得健保給付藥物，讓病友陷入兩難。

張玲瑗說，她罹患類風濕性關節炎多年，目前雙手關節多為變形，多年來使用拐杖行走，目前左膝也已換上人工膝蓋，右膝狀況也不佳，由於病情較為嚴重，已使用生物製劑加以控制，因此，期望更多的病友也可以獲得治療。

陳仁豪指出，目前患者常面臨長期服用消炎止痛藥的副作用，或長期使用生物製劑的高昂藥價問題。他說，生物製劑可以讓患者的生活，幾乎像正常人一樣，有別於以往用藥是讓病人過正常的生活，但若藥物無健保給付，藥價太高，病人無法長期負擔，建議政府應多加重視。