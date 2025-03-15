30歲壯男靠「這指標」揪早期腎病 遠離洗腎危機

世界腎臟日之際，醫師呼籲，無論是否為高風險族群，都應該重視腎臟健康。 （123RF）

一名30多歲男性，有高血壓 病史並服用心臟科藥物，因健康檢查疑似腎功能異常求診。醫師評估，個案有健身習慣且攝取高蛋白，導致血清肌酸酐（Creatinine）和腎絲球過濾率（GFR）起伏不定，第一次驗GFR數值為61.9，隔24小時又回升到77，很難評估腎功能的真實狀況，傳統檢測方法也有侷限性。

台灣新北市耕莘醫院腎臟科主治醫師侯羿州指出，後來增加檢測體內親蛋白尿毒素「硫酸吲哚酚」（indoxyl sulfate, IS）濃度，發現數值遠超過正常值的5倍之多，決定進一步切片檢查，才確診為慢性腎臟病 ，透過飲食控制和藥物治療，狀況漸趨於穩定。

侯羿州表示，慢性腎臟病（CKD）初期症狀不明顯，到了中期甚至末期，身體的不舒服症狀才會逐漸出現。根據國健署「2023年成人預防保健服務」資料顯示，40歲以上且有三高 的受檢者，高達3成有腎功能異常。傳統檢測無法精準反映腎功能，建議搭配新型指標「硫酸吲哚酚」，有助於揪出潛在患者。

侯羿州說，多數民眾因健檢數字「見紅」來掛號，擔心慢性腎臟病的尿毒危機，最後要進入洗腎治療。檢測腎功能異常的血清肌酸酐、腎絲球過濾率指標會受到年齡、性別、肌肉量等因素影響，遇到體格健壯、孕婦或有服藥等狀況的族群，數值就容易失真。

另外，尿素氮（BUN）同樣會受到蛋白質攝取量的多寡影響；若是激烈運動、發燒、泌尿道感染、月經周期等，也會造成蛋白尿的假陽性。侯羿州指出，如果搭配親蛋白尿毒素「硫酸吲哚酚」指標輔助評估，當體內濃度數值越高，就代表腎臟損傷程度越嚴重，有助於早期診斷，較不易受其他因素干擾。

透過檢測親蛋白尿毒素，能及早發現腎臟問題，還可追蹤治療效果。侯羿州強調，患者在飲食和藥物配合下，「硫酸吲哚酚」濃度未下降甚至上升，可藉此判斷服藥順從性或生活習慣，重新評估治療計畫。過去檢測親蛋白尿毒素只能仰賴精密的質譜儀幫忙，現在有更快速的非侵入性方式，提高檢查的可近性。

侯羿州呼籲，無論是否為高風險族群，都應該重視腎臟健康。國健署擴大成人免費健檢服務，今年起新增30至39歲成人每5年1次健檢，並增加「腎病識能衛教指導」，預估320萬人受惠。