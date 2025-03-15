我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽署行政命令 裁減美國之音等國營媒體員工

年過50歲容易失眠 醫曝常見7大生理原因都與「這」有關

30歲壯男靠「這指標」揪早期腎病 遠離洗腎危機

記者廖靜清／台北即時報導
世界腎臟日之際，醫師呼籲，無論是否為高風險族群，都應該重視腎臟健康。 （123RF）
世界腎臟日之際，醫師呼籲，無論是否為高風險族群，都應該重視腎臟健康。 （123RF）

一名30多歲男性，有高血壓病史並服用心臟科藥物，因健康檢查疑似腎功能異常求診。醫師評估，個案有健身習慣且攝取高蛋白，導致血清肌酸酐（Creatinine）和腎絲球過濾率（GFR）起伏不定，第一次驗GFR數值為61.9，隔24小時又回升到77，很難評估腎功能的真實狀況，傳統檢測方法也有侷限性。

台灣新北市耕莘醫院腎臟科主治醫師侯羿州指出，後來增加檢測體內親蛋白尿毒素「硫酸吲哚酚」（indoxyl sulfate, IS）濃度，發現數值遠超過正常值的5倍之多，決定進一步切片檢查，才確診為慢性腎臟病，透過飲食控制和藥物治療，狀況漸趨於穩定。

侯羿州表示，慢性腎臟病（CKD）初期症狀不明顯，到了中期甚至末期，身體的不舒服症狀才會逐漸出現。根據國健署「2023年成人預防保健服務」資料顯示，40歲以上且有三高的受檢者，高達3成有腎功能異常。傳統檢測無法精準反映腎功能，建議搭配新型指標「硫酸吲哚酚」，有助於揪出潛在患者。

侯羿州說，多數民眾因健檢數字「見紅」來掛號，擔心慢性腎臟病的尿毒危機，最後要進入洗腎治療。檢測腎功能異常的血清肌酸酐、腎絲球過濾率指標會受到年齡、性別、肌肉量等因素影響，遇到體格健壯、孕婦或有服藥等狀況的族群，數值就容易失真。

另外，尿素氮（BUN）同樣會受到蛋白質攝取量的多寡影響；若是激烈運動、發燒、泌尿道感染、月經周期等，也會造成蛋白尿的假陽性。侯羿州指出，如果搭配親蛋白尿毒素「硫酸吲哚酚」指標輔助評估，當體內濃度數值越高，就代表腎臟損傷程度越嚴重，有助於早期診斷，較不易受其他因素干擾。

透過檢測親蛋白尿毒素，能及早發現腎臟問題，還可追蹤治療效果。侯羿州強調，患者在飲食和藥物配合下，「硫酸吲哚酚」濃度未下降甚至上升，可藉此判斷服藥順從性或生活習慣，重新評估治療計畫。過去檢測親蛋白尿毒素只能仰賴精密的質譜儀幫忙，現在有更快速的非侵入性方式，提高檢查的可近性。

侯羿州呼籲，無論是否為高風險族群，都應該重視腎臟健康。國健署擴大成人免費健檢服務，今年起新增30至39歲成人每5年1次健檢，並增加「腎病識能衛教指導」，預估320萬人受惠。

腎臟病 三高 高血壓

上一則

年過50歲容易失眠 醫曝常見7大生理原因都與「這」有關

延伸閱讀

慈濟腎友會聚會 3/16資深護理師談洗腎

慈濟腎友會聚會 3/16資深護理師談洗腎
亞洲首例 西安69歲婦移植豬腎狀況佳「已下床活動」

亞洲首例 西安69歲婦移植豬腎狀況佳「已下床活動」
反覆痛風又常疲累 檢查腎功能竟剩5% 醫：毒素高20倍

反覆痛風又常疲累 檢查腎功能竟剩5% 醫：毒素高20倍
不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

熱門新聞

醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

2025-03-09 00:00
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25
台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，建議多補充深色蔬菜、堅果、魚類，有助穩定血糖，避免代謝出問題。(本報資料照片)

吃飽就想睡？當心代謝異常 醫建議飲食「三多一少」

2025-03-12 19:42
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。（聯合報系資料照片）

不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

2025-03-12 05:28

超人氣

更多 >
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好
具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安
台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警

台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開