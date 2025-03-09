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蛇年「蛇麼都好」 但只有這「皮蛇」千萬別來

記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院神經科醫師黃宥寧說，罹患帶狀皰疹痊癒後，可能因神經痛引起長期睡眠問題，提醒民眾提前預防、盡早治療。（部基提供）
衛生福利部基隆醫院神經科醫師黃宥寧說，罹患帶狀皰疹痊癒後，可能因神經痛引起長期睡眠問題，提醒民眾提前預防、盡早治療。（部基提供）

農曆蛇年有不少與蛇相關的諧音吉祥話，台灣衛生福利部基隆醫院神經科醫師黃宥寧說，俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，讓不少人避之惟恐不及。有名罹患帶狀皰疹的男子痊癒後，因神經痛引起長期睡眠問題，提醒民眾提前預防、盡早治療，更能防範避免皰疹後神經痛干擾人生。

黃宥寧說，62歲的患者「阿強」是市場送貨員，因為感覺左胸突然疼痛，原本擔心是心肌梗塞之類的心臟疾病，過了3天又發現疼痛處爆有紅色皮疹，就醫得知道是帶狀皰疹。吃了抗病毒藥物後，水泡在1至2周後消失。

黃宥寧表示，阿強的患處雖已沒有皮疹或水泡傷口，但仍覺得左胸會有陣陣刺痛與灼熱感，衣服摩擦還有嚴重疼痛感，晚上局部搔癢，無法好好睡覺，導致長期失眠。自行至藥局買藥，吃了沒什麼效果，並因疼痛及失眠，脾氣變暴躁，上班遲到還會送錯貨，最後到部基神經科門診就醫。

黃宥寧看診後，開立專門治療神經痛的藥物，才讓他在被神經痛折磨約1年後，終於能好好地睡上一覺，工作逐漸回歸正軌。治療過程中檢查出他患第2型糖尿病，一併接受治療。

黃宥寧說，大部分的人一輩子應該只會得1次帶狀皰疹，但免疫功能低下的病人仍有復發可能。若經濟許可，可接種帶狀皰疹疫苗預防，就算再病發，也能降低後續產生神經痛的機率。

黃宥寧表示，帶狀皰疹為水痘病毒感染的再復發，曾得過水痘的人，痊癒後病毒會潛伏在體內的神經節中。當身體免疫力下降的時候，病毒就會爆發並長出水泡。由於神經是從脊椎向肢體延伸，所以皮疹及水泡會沿著神經的方向生長，呈現帶狀、像條蛇一樣，才被稱為「皮蛇」。

臨床發現許多病人的水泡，是在疼痛開始的1至3天後長出來，此時要盡快就醫，服用抗病毒藥物與類固醇。

黃宥寧說，約有1成的病人會在水泡痊癒後，產生局部的神經痛，且年紀越長機率越高，阿強的症狀就是典型的神經痛，通常會感覺刺痛、麻痛及搔癢，並在觸碰時產生劇烈疼痛。因為疼痛與病毒引起的神經受損有關，一般止痛藥無效。一般皰疹後神經痛約3至6個月緩解，但有少數人的疼痛會維持超過1年以上。盡早使用神經痛藥物治療，就能盡早緩解神經痛，回歸正常生活。

衛生福利部疾病管制署估計，國人一生有32.2％的機率得到帶狀疱疹，若帶狀皰疹已經長出來，幾乎沒有辦法預防神經痛的產生。黃宥寧呼籲民眾，預防帶狀皰疹的方法，包括作息規律，飲食均衡，盡量保持心情放鬆及接種疫苗。國外治療準則是建議50歲以上成人都可接種帶狀皰疹疫苗，剛罹患帶狀皰疹可等約6個月至1年再施打，台灣目前已有自費帶狀皰疹疫苗供民眾接種，有需要者就就醫，向神經科醫師諮詢及接受接種評估。

衛生福利部基隆醫院神經科醫師黃宥寧說，罹患帶狀皰疹痊癒後，可能因神經痛引起長期睡...
衛生福利部基隆醫院神經科醫師黃宥寧說，罹患帶狀皰疹痊癒後，可能因神經痛引起長期睡眠問題，提醒民眾提前預防、盡早治療。（部基提供）

疫苗 糖尿病 免疫力

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