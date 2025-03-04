豎笛音樂家喉痛揪出口咽癌 中學共吹樂器染HPV恐是起源

繼B肝疫苗之後，HPV疫苗是第二個透過接種可有效預防癌症的疫苗，今年9月起，不分男女，國中生均可免費接種九價HPV疫苗。（本報資料照片）

因吞嚥困難、喉嚨卡痛，40多歲專攻豎笛的男性音樂家就醫後意外確診口咽癌，依據病毒檢測報告，極可能為HPV（人類乳突病毒）所致，自認性生活單純的他，回想過往，唯一可能性就是國高中時期練習樂器時，曾與同學共吹過簧片。

每年3月4日是「世界HPV關注日」，台北101大樓當日晚間將登高一呼，透過LED點燈打字螢幕，傳遞男女共同預防HPV的重要性。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人表示，許多人常將HPV與女性、子宮頸癌等聯想在一起，但台大一項健康成年男女口咽帶HPV陽性率調查卻發現，2.1%男性、1.6%女性為陽性帶原者，男性陽性率高於女性，換算後粗估全國約50萬人口咽帶有HPV。

臨床研究證實，相較於女性，性生活相對活躍男生更易感染HPV，且感染後身體免疫系統自行清除病毒的能力也較差，不容易產生抗體，因此，極少數感染者在歷經10、20年後，引發致癌 風險，這也是台灣男性頭頸癌（口咽癌、舌癌、喉癌）新增人數逐年增加的原因。婁培人表示，國外也是如此，在歐美各國與HPV相關的口咽癌發生率已超過子宮頸癌。

「HPV無所不在，防不勝防。」婁培人表示，HPV主要藉由性接觸傳染，少部分則因皮膚、黏膜接觸而感染，令人防不勝防。醫療器械也可能潛藏感染風險，例如，過去牙科器具消毒未能徹底落實時，就有極少數個案因此口腔長出俗稱「菜花」的尖形濕疣。

至於該名40多歲男性豎笛演奏者更覺無辜，他在得知因感染HPV而致癌時，難以接受，自己從未有過危險性行為，且性伴侶單一，而唯一可能性就是年少時練習豎笛、薩克斯風等管樂器時，曾與同學共同吹過同一簧片，疑似因口水接觸樂器而感染HPV。

「HPV絕非女性限定版疾病！」台灣癌症 基金會執行長蔡麗娟說，HPV的侵襲不分男女，如持續性感染，而體內機制無法完全自行清除，不僅造成女性子宮頸癌，也可能造成頭頸癌、陰道癌、肛門癌及菜花等多種癌症和疾病，國外研究即證實，近3成口咽癌患者HPV呈陽性反應。

台灣於2018年底全面提供國中女生公費HPV疫苗 接種，成效顯著，各縣市接種率均超過九成，可預期的是台灣子宮頸癌患者將大幅降少。至於國中男生公費HPV疫苗政策最快將於今年9月上路，蔡麗娟呼籲，希望育有國中男生的家長都能簽署同意書，讓孩子接種疫苗，有效降低罹癌風險。對於尚未接種HPV疫苗的民眾，建議依醫囑自費接種，保護自己與家人。民眾如有相關問題，可上台灣癌症基金會「HPV衛教友善診所」網站搜尋。

婁培人表示，HPV疫苗問世近20年，去年提出上市後效益評估報告，分析2010至2023年接種疫苗200萬人罹癌風險，與沒有施打疫苗者相較，有效降低54%HPV相關疾病機率，進一步分析更發現，男性可降低56%頭頸癌風險機率，女性則可降低27%相關婦科癌症風險。

婁培人強調，繼B肝疫苗之後，HPV疫苗是第二個透過接種可有效預防癌症的疫苗，今年9月起，不分男女，國中生均可免費接種九價HPV疫苗，家長應鼓勵孩子接種。至於尚未接種HPV疫苗的民眾，建議可自費施打，以保護自己、另一半，及周遭親友。