灰指甲顏色多變易與香港腳共存 醫籲好發族群留意清潔

雅雯皮膚科診所院長黃千耀提醒，灰指甲好發於雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣鞋襪內的族群，若長時間穿鞋襪、流汗較多又未留意足部清潔，都可能增加風險。示意圖。（本報資料照）

灰指甲常見於免疫力 較差的糖尿病 患者與高齡者，或雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣的鞋襪內的運動員與軍警，雖然不會危及生命，但可能導致指甲變形，影響生活品質，甚至惡化成甲溝炎。台灣雅雯皮膚科診所院長黃千耀提醒，灰指甲與香港 腳皆屬感染黴菌，常是共生的關係，應同步治療以降低復發風險。

黃千耀表示，許多人以為指甲變灰就是灰指甲，但灰指甲的顏色還可能呈現黑色、黃色或棕色。此外，部分指甲異常並非源自灰指甲，而是因為外力摩擦、接觸刺激性物質導致的指甲失養症（nail dystrophy），常見患者包括學齡前後的兒童，但指甲失養症與灰指甲的治療方式完全不同，因此須經診斷才有利於對症下藥，患者也要配合改善生活習慣，避免病情惡化。

隨著天氣回暖，民眾外出活動後回家也要留意足部清潔。黃千耀說，灰指甲好發於雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣鞋襪內的族群，若長時間穿鞋襪、流汗較多又未留意足部清潔，都可能增加風險，包括運動員、軍警，甚至是抵抗力較好的學生，其中軍警因為軍靴透氣性較差，更容易感染黴菌。此外，免疫力低下的糖尿病患者與高齡者，抵抗力較弱，也較容易發病。

衛福部食藥署在第1015期的藥物食品安全周報提到，灰指甲學名為甲癬，又稱臭甲，是由於指甲受黴菌感染所引起，常見的灰指甲現象有指甲增厚、角化、變色、斷裂粉碎及甲床分離等情形，大部分的患者是先感染手癬或足癬後，逐漸由皮膚擴散至指甲，由於腳趾甲生長速度較為緩慢，因而足癬較手癬常見，所以灰指甲常好發於腳趾甲，不但不美觀，甚至可能傳染給同住的家人。

食藥署提到，民眾預防灰指甲的習慣包括手套、鞋襪保持通風乾燥，並適時修剪指甲及妥善清潔，及在沐浴後確實將手指、腳趾及指縫保持乾燥，同時不與他人共穿鞋襪、共用指甲剪及相關清潔用品，避免交互感染，如若身體其他部位有黴菌感染，應及早治療避免擴散至其他部位。

食藥署指出，灰指甲的治療方法外用藥膏與藥水，對感染黴菌較輕微的灰指甲，可藉由銼刀稍微磨去指甲表面，再於患部塗抹藥品，常見外用藥品含有Amorolfine及乳酸等成分，形成不利黴菌生長的環境，沒有明顯副作用，僅部分患者在塗藥後，指甲周邊皮膚出現短暫灼熱感，因此較沒有限制使用族群。不過，治療時程較長，至少需連續使用藥品半年至1年以上，且因外用藥品不易穿透指甲，療效較為有限。

再者則是口服抗黴菌藥，食藥署提醒，因為外用藥品穿透性有限，口服藥品是主要的治療灰指甲途徑，常見藥品成分有terbinafine及itraconazole，一般情況下，口服藥品的療程大約6至12周，具有較高的治癒率及較低的復發率。然而，副作用包括頭痛、頭暈、噁心、腸胃道不適等症狀，少數患者可能出現肝功能異常等問題，導致嚴重肝炎，因此服藥期間需監測肝功能指數，多數情況可在停藥後獲得改善。