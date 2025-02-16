春天最好發的耳鼻喉科疾病是它 症狀反覆像感冒

初春天氣忽冷忽熱，容易引發過敏性鼻炎，出現鼻子癢、眼睛癢、打噴嚏、流鼻水等症狀。（123RF）

台灣陽光露臉不到二天，又將轉為濕冷天氣，初春天氣忽冷忽熱，除了溫度變化，許多花朵盛開，大量花粉易引發過敏反應。耳鼻喉科醫師成和平表示，天氣冷熱不定，正是過敏性鼻炎好發季節，打噴嚏、鼻塞、流鼻水常被誤認是感冒前兆，本身有氣喘的患者則容易誘發呼吸短促和咳嗽等。

成和平指出，春寒料峭，低溫 環境容易使鼻腔黏膜變得脆弱，加上年節期間家中塵蟎因大掃除而被攪動，過敏原濃度急劇上升，導致過敏性鼻炎患者的症狀更加嚴重。氣候變化與塵蟎等因素，是過敏性鼻炎的主要誘因，除了刺激鼻腔黏膜，患者還會出現眼睛紅癢、眼周腫脹、黑眼圈及耳朵悶塞等症狀。

過敏性鼻炎可能對日常生活造成干擾，例如睡眠品質下降、注意力無法集中等；更嚴重者有呼吸不順暢、胸悶、鼻涕倒流、咽喉異物感等，無法好好睡上一覺。成和平提醒，兒童和老年人因免疫系統較為脆弱，需要特別關注留意。他建議以下5個方式，改善空氣品質及提升自體免疫力 ，減少過敏再發作。

另外，如果有鼻涕倒流、鼻敏感病情較嚴重者，可使用生理鹽水沖洗鼻腔，有助於清除鼻腔內的過敏原，減輕鼻塞與不適感。或是諮詢醫師、藥師使用抗組織胺或鼻噴劑，緩解急性發作的症狀。；但切勿過度依賴，應按需要使用。

國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，如果藥物已無效，且有明顯生理構造異常，可考慮以手術積極治療。長期過敏性鼻炎可能引發慢性肥厚性鼻炎，利用鼻內視鏡及局部麻醉燒灼神經，對鼻塞、流鼻水的控制相當有效，也讓藥物使用量大幅降低。