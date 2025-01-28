春節小酌這5類藥品有交互作用 專家：恐增加肝毒性

年節期間，聚會難免小酌，食藥署藥品組副組長林意筑表示，三高控制、心血管疾病用藥等慢性疾病患者，以及服用中樞神經抑制劑的民眾，飲酒需謹慎，小心藥品交互作用。示意圖。（123RF）

喝酒對身體不好，世界衛生組織國際癌症 研究總署（IARC）已將酒精列為第一類致癌物，有7種癌症與酒精具因果關係。年節期間，聚會難免小酌，台灣食藥署藥品組副組長林意筑表示，三高 控制、心血管疾病 用藥等慢性疾病患者，以及服用中樞神經抑制劑的民眾，飲酒需謹慎，小心藥品交互作用。

林意筑說，酒精會在人體殘留一段時間，身體要將酒精代謝完畢，需要數個小時。許多藥品會與酒精產生交互作用，包括減弱或加強藥性，可能產生嚴重不良反應。患有心血管疾病或慢性疾病的人，因長期服用藥物，千萬別飲酒，如果不確定藥物的性質，請先諮詢就診醫師或專業藥師。

林意筑指出，會與酒精產生交互作用的藥品類別，包含止痛藥（ibuprofen、indomethacin等）、鎮靜安眠藥（alprazolam、diazepam、lorazepam、zolpidem等）、抗生素（metronidazole、co-trimoxazole、cefamandole等）、降血糖藥（glimepiride、glipizide、glyburide等）、心血管用藥（lercanidipine、doxazosin等），酒精與這些藥品併用時，除了降低治療效果，也可能使藥品轉換成毒性代謝物，造成肝損傷。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，酒精與藥物併用會產生交互作用，尤其是對中樞神經系統有抑制作用的藥品，例如安眠藥、抗焦慮、鎮定劑等。因酒精本來就具有鎮定神經的效果，與上述藥物一起服用，除了影響藥物代謝，也會有加成效果，導致嗜睡、恍神、記憶障礙、動作遲緩等。

黃彥儒提醒，長期服用藥物的慢性病患者，切勿抱持「酒跟藥不要同時進行就好」的觀念，即使間隔數小時也難避免尚未代謝掉的酒精。交互作用會增加酒精毒性及藥物毒性，酒精也會使藥物失效，甚至延長藥品代謝物在體內停留的時間，提升肝毒性機率。

食藥署呼籲，正在使用上述五大類別藥品的民眾，應儘量避免飲酒，也不要因為擔心藥與酒交互作用風險而自行停藥或減藥，謹記按醫囑用藥，以免影響病情。黃彥儒強調，以溫開水伴隨藥物服用才是最安全的用藥方式，有任何用藥問題都可以至社區藥局諮詢。