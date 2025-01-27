熬夜久坐打麻將 40歲男「經濟艙症候群」動脈栓塞險亡

內科暨減重專科醫師陳威龍強調，深層靜脈血栓最早出現在搭乘飛機經濟艙的乘客身上，而被冠上「經濟艙症候群」之名。（初日診所提供）

年節期間，親朋好友多會齊聚一堂切磋牌藝，有一名40歲男子長時間久坐打麻將，幾乎不起身活動和喝水，甚至24小時都沒離開牌桌，不料突然失去意識後被送往急診室搶救，經檢查後患上俗稱「經濟艙症候群」的下肢靜脈血栓合併肺動脈栓塞，所幸經治療後情況好轉。

這是台灣初日診所內科暨減重 專科醫師陳威龍，過去在醫院急診服務時遇到的案例。他表示，患者175公分、95公斤、身體質量指數（BMI）超過30，屬於中度肥胖，還有高血壓 病史，種種因素增加罹病風險，得到經濟艙症候群是多種危險因子共同作用的結果。

陳威龍解釋，肥胖會增加體內脂肪組織，引發血管慢性發炎，降低血液流動性並增加黏稠度，加上而久坐不動，就容易在下肢的深層靜脈形成血栓，一旦血栓脫落，隨著血液流向肺動脈，便可能引發致命的肺動脈栓塞，導致胸悶、呼吸困難，甚至猝死 。