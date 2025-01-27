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熬夜久坐打麻將 40歲男「經濟艙症候群」動脈栓塞險亡

記者林則澄／台北即時報導
內科暨減重專科醫師陳威龍強調，深層靜脈血栓最早出現在搭乘飛機經濟艙的乘客身上，而被冠上「經濟艙症候群」之名。（初日診所提供）
內科暨減重專科醫師陳威龍強調，深層靜脈血栓最早出現在搭乘飛機經濟艙的乘客身上，而被冠上「經濟艙症候群」之名。（初日診所提供）

年節期間，親朋好友多會齊聚一堂切磋牌藝，有一名40歲男子長時間久坐打麻將，幾乎不起身活動和喝水，甚至24小時都沒離開牌桌，不料突然失去意識後被送往急診室搶救，經檢查後患上俗稱「經濟艙症候群」的下肢靜脈血栓合併肺動脈栓塞，所幸經治療後情況好轉。

這是台灣初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍，過去在醫院急診服務時遇到的案例。他表示，患者175公分、95公斤、身體質量指數（BMI）超過30，屬於中度肥胖，還有高血壓病史，種種因素增加罹病風險，得到經濟艙症候群是多種危險因子共同作用的結果。

陳威龍解釋，肥胖會增加體內脂肪組織，引發血管慢性發炎，降低血液流動性並增加黏稠度，加上而久坐不動，就容易在下肢的深層靜脈形成血栓，一旦血栓脫落，隨著血液流向肺動脈，便可能引發致命的肺動脈栓塞，導致胸悶、呼吸困難，甚至猝死

深層靜脈血栓最早出現在搭乘飛機經濟艙乘客，被冠上「經濟艙症候群」之名。如何降低風險？除了適度運動、注意飲食與生活規律，陳威龍提醒，過年期間應保持以下良好習慣：

1.每隔一小時起身活動：定時站起來走動，促進下肢血液循環。

2.保持水分攝取：避免專注打牌忘了喝水，充足的水分有助於降低血液濃稠度，減少形成血栓。

3.注意坐姿與舒適度：避免雙腿交疊，保持膝蓋與地面呈90度，並定時調整姿勢。

4.避免情緒波動過大：控制情緒起伏，減少壓力對心血管的影響。

5.維持健康體重：肥胖是靜脈血栓和肺動脈栓塞的重要風險因子，過年期間也應避免暴飲暴食。

高血壓 減重 猝死

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