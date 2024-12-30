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國際球星都怕的大魔王 「半月板損傷」 北醫研發黏合療法

記者廖靜清／台北即時報導
北醫附醫研究團隊研發出特殊的注射式組織膠，未來若能應用於臨床，可望為半月板損傷的治療帶來全新突破。（北醫附醫提供）
北醫附醫研究團隊研發出特殊的注射式組織膠，未來若能應用於臨床，可望為半月板損傷的治療帶來全新突破。（北醫附醫提供）

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊當家球星楚奧特（Mike Trout），今年4月才因左膝半月板撕裂需要進行手術，好不容易完成復健，8月又二度撕裂傷。台北醫學大學醫學系骨科學科副教授吳家麟表示，半月板撕裂是運動員常面臨的傷害，只要一損傷，可能當季賽事就報銷。

半月板破裂是少數橫跨老中青三代的膝部疾病之一，許多頂級球星都曾因半月板破裂成為焦點，包括足球巨星內馬爾（Neymar）在比賽中受傷被抬下場。也是北醫附醫骨科部運動醫學科主治醫師的吳家麟說，半月板破裂不只是運動員專利，承受過度外力導致創傷或是長時間使用後磨損，都會造成膝蓋疼痛或僵硬，嚴重時可能突然卡住。

北醫團隊研發出注射式組織膠，以組織膠水黏合撕裂的傷口，嘗試運用於半月板修復。相關研究已於今年發表於知名期刊「國際生物大分子期刊」（International Journal of Biological Macromolecules），未來若能應用於臨床，可望為半月板損傷的治療帶來新選擇。

吳家麟指出，半月板是指膝蓋內側的兩塊半圓弧形軟骨，主要作用為消散膝蓋載荷力及吸收震盪，負責緩衝及避震，同時穩定跑步或跳躍等膝蓋活動。半月板破裂是常見的膝部疾病之一，橫跨老中青三代，尤其在運動員和老年人身上發病率較高。

半月板是重要纖維軟骨組織，破裂損傷可分為創傷性與退化性，兩種都會加劇膝關節的磨損速度。

創傷性半月板破裂：在負重壓力下過度扭轉膝關節的角度，例如短時間突然急停、急跳、改變方向等。常見於年輕人運動，尤其從事足球、棒球、羽毛球、籃球等項目。

退化性半月板破裂：常見於年長者，主要是退化性關節炎等疾病造成半月板磨損嚴重，在受到輕微外力時破裂或自發性破裂。由於是漸進式損傷，破裂的位置與形狀不固定且複雜，較不易修補。

吳家麟表示，小範圍的半月板半月板破裂，部分病人可自行恢復；若範圍較大，膝關節可能疼痛、腫脹、無法伸直，需考慮部分半月板切除或修補。不過，半月板後角根部破損，恐導致膝關節退化及提早老化，可能需要另進行人工關節置換。

傳統經脛骨隧道縫合術是目前常用於半月板後角根部破損修復的方法之一，經脛骨隧道將縫線拉出並固定，減少破裂處的位移、提供良好的初期穩定性，但對於半月板後角根部嚴重撕裂缺損的病患較不理想，可能需要較長康復期。北醫骨科團隊於2018年開發膕肌腱移植重建技術，使用其他部位肌腱進行重建，有助於保持修復結構的穩定性。

吳家麟說，半月板的修復在臨床上仍有挑戰性，注射式組織膠在進行動物模型實驗時，展現出組織黏附強度和細胞相容性，提升半月板組織再生能力，研究結果也顯示，組織膠在膝關節負重條件下能有效維持膠體結構，避免因腫脹而導致黏附失效，有望為半月板破裂病人帶來治療新希望。

北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟（左）與北醫大助理教授翁培鈞（右）以創新的材料...
北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟（左）與北醫大助理教授翁培鈞（右）以創新的材料設計，成功開發出注射式組織膠。（北醫附醫提供）

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