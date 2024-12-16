台冷氣團接力 急診室湧患者 醫提醒保暖但還要注意一事

台灣冷氣團接力，醫師提醒，務必做好保暖工作，預防心血管疾病。（本報資料照片）

台灣冷氣團接力，16日晨最低溫 攝氏9.8度（華氏49.6度），中央氣象署持續發出低溫特報，本周開始，冷空氣一波接一波襲來。萬芳醫院急診醫學科主治醫師林樹基表示，溫度驟降，醫院急診室湧現患者，以心血管疾病 患者最多，包括心絞痛、急性腦中風 、心肌梗塞、主動脈剝離等，高齡長輩及患有慢性病的族群要特別加強保暖。

林樹基指出，寒風刺骨，低溫及過大溫差容易誘發急性心血管疾病，因為冷空氣刺激血管內的平滑肌收縮，促使血壓升高。如果有胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，千萬別忽視。先停下手邊事情，觀察3分鐘，休息後仍感覺不適，應盡速就醫診治，避免錯失黃金治療時間。

林樹基提醒，有運動習慣的人，或是作息早起的長輩，遇到寒流來襲，應該忍住出門的欲望，或是避開清晨及日夜交替的時段。剛起床的時候，千萬別急著下床，要讓身體慢慢適應溫度變化；突然離開溫暖的被窩，溫差過大易頭暈，老人家尤其要注意眩暈造成跌倒的風險。

「保暖」是冬天保健養生守則，要配戴帽子、口罩、手套、襪子、圍巾等，還要顧到腳底。林樹基強調，除了禦寒衣物，水分也要攝取足夠，別以為夏天才要補水，冬天缺水更危險！當體內水分流失時，血液黏稠度跟著變高，中風及心肌梗塞風險上升。

冬天的飲水量可以較夏天少一些，建議大約為1500至2000cc；有些頻尿問題的長輩不愛喝水，林樹基說，中老年人要小心不覺得口渴的「隱性脫水」，適時補充溫開水，暖身亦可避免血液變得黏稠、增加腦中風機率。

另外，糖尿病、三高慢性病患者，要規律服藥、定時量測血壓等數值，了解自己在氣溫下降時，血壓、血糖數值的改變，可進一步與醫護團隊討論增減用藥劑量。林樹基說，天氣冷颼颼，要積極保持身體的溫暖、維持血液的流暢，注意防範低溫猝死的憾事。