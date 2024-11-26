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全台陷「冠軍熱」打擊場爆人潮 這因素恐增揮棒傷害

記者廖靜清／台北即時報導
復健科醫師提醒，短時間內過度用力「揮棒」，易造成腰部肌肉拉傷、下背痛以及手肘內側的肌腱發炎。（本報資料照片）
復健科醫師提醒，短時間內過度用力「揮棒」，易造成腰部肌肉拉傷、下背痛以及手肘內側的肌腱發炎。（本報資料照片）

中華隊在世界棒球12強賽以4：0完封日本隊，全台陷入狂歡，棒壘球打擊場已出現滿滿人潮。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，棒球運動有益於全身鍛鍊，不過短時間內過度用力「揮棒」，易造成腰部肌肉拉傷、下背痛以及手肘內側的肌腱發炎，加上冬天氣溫低，更容易因為暖身不足造成運動傷害。

武俊傑說，運動賽事後，門診患者增加，都是因為嘗試得獎的運動項目時，姿勢錯誤、過度發力出現肌腱發炎、閃到腰，有些患者連走路都有困難。他呼籲，冬天運動傷害多，運動前的暖身可增加肌肉、關節的彈性與柔暖度，降低受傷的風險。

棒球屬於單側運動，大幅度的肢體扭轉很容易發生左右側肌肉不平衡。武俊傑說，棒球常見的運動傷害發生在上肢，若以打擊場僅練習揮棒動作來說，不斷大量且反覆的腰椎旋轉，隔天易引發肩頸痠痛、手臂肌肉痠痛、手肘疼痛等問題。本身有椎間盤突出的患者，揮棒姿勢對椎間施以壓力，受傷機率增高、加重病情。

武俊傑指出，一般民眾做揮棒練習時，一定要加強腰部、下背部及肩膀的暖身，可進行肩頸旋轉、雙手舉高、四肢延伸等拉筋動作。務必讓肌肉能夠延展，像橡皮筋一樣拉開，有益於加強肌肉彈性。運動完之後，亦要進行收操，幫助肌肉放鬆、修復肌肉損傷，能減少肌肉痠痛及僵硬等發炎反應。

棒球打擊最忌諱用力「揮大棒」，如果揮棒落空或是揮出擦棒球，力量用錯了，易造成手腕、手肘、肩胛骨等部位的傷害。武俊傑提醒，揮棒的力量要循序漸進，勿追求「高速」，也不要單用手腕、手臂的蠻力，上場前可先詢問打擊場的場邊教練，安全第一。

另外，民眾在觀賽或實際上場揮棒時，熱情過頭不停吶喊，易造成聲帶受損以及顳顎關節症候群。大聲嘶吼可能會讓聲帶表面的微血管破裂，造成講話「燒聲」；如果下巴感到疼痛、張口角度受限、臉部或頸部肌肉痠痛，則要至復健科檢查，利用熱敷治療。

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