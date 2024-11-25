中華隊奪冠 球迷興奮難眠 醫：作息混亂增加心臟壓力

世界棒球賽12強，中華隊奪冠，許多球迷也跟著興奮難眠。（本報資料照片）

世界12強棒球賽，台灣在「台日大戰」奪下冠軍，全台民眾尖叫聲響徹雲霄，許多人徹夜狂歡，還喊出放「世界冠軍慶祝假」。精神科醫師楊聰財表示，運動賽事凝聚人心，但也容易因觀看比賽而打亂生理時鐘，影響荷爾蒙分泌與身體代謝。緊張氛圍也易導致心跳加速、血壓升高，長期可能增加心血管疾病 風險。

楊聰財指出，球迷High翻一整晚，隔天往往精神不濟，想恢復正常作息可從生理、心理、環境著手。生理部分，可進行「早晨光照療法」，翌日起床立即接受陽光或強光、燈光刺激，幫助重新校正日夜節律。再來是規律用餐，恢復三餐時間、避免暴飲暴食，尤其要避開咖啡 因與酒精的干擾。

狂歡後的心理亢奮會延續好幾天，讓人難以平靜，楊聰財建議，早中晚透過10分鐘的冥想或腹式呼吸，逐漸降低交感神經活動。或是與朋友一起擬定「共同恢復計畫」，透過社會支持與群體影響力，一起早睡或參加健康活動。

比賽帶有刺激的情緒，易讓腎上腺素加快分泌、降低食欲。楊聰財說，徹夜可能導致身體能量耗盡，應迅速補充適當營養，例如全麥麵包加煎蛋，搭配水果的蛋白質早餐；飲用椰子水或低糖運動飲料，補充流失的電解質。

另外，改變居家環境可促進作息恢復，例如白天增加自然光暴露、夜晚減少藍光影響，光源管理對於生理時鐘調節及釋放褪黑激素非常重要。楊聰財強調，挪出一小段時間整理臥室、保持整潔，避免雜亂影響心理平靜。

除了緊盯賽事，國人也熱愛「雞排祭品文」，楊聰財說，比賽或打賭時常以雞排作為賭注，不僅是一種文化習慣，也象徵勝利與激勵。雞排是台灣街頭常見的小吃，能刺激味蕾、促使大腦分泌多巴胺，帶來愉悅感。

把雞排作為賭注，參與者會期待勝利後的「吃雞排獎賞」，提升參與動機，這也反映了人們對社會互動、情感表達以及文化認同的多層次需求。楊聰財提醒，賽事之後要盡快回到生活常軌，保持規律就寢、定時用餐、適度運動，把生理時鐘調回來。