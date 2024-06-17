中壯年自殺原因 醫：三明治族群壓力山大

葉雅馨表示，中壯年族群「通常自認是要給資源的角色」，要有能力且被賦予很多責任，但同時也承擔更多經濟壓力，卻常常在社會轉型當中被忽略。(本報資料照)

台灣衛福部公布2013年死因統計，自殺死亡達3898人，年增2.9％。六十五歲以上長者自殺率下降4.9％，成為近年首度下降，但其他年齡層皆上升，特別是45歲至64歲青壯年共計1345人，約占3成5。醫師表示，該年齡層一來承擔經濟壓力，同時在職場上還要跟年輕人競爭，當社會支持不足又不知道如何取得協助，很容易感到絕望與無助感。

衛福部死因統計顯示，2013年自殺死亡人數中男性2500人、女性1398人皆有上升。而年齡層統計上，45至64歲1345人最高，65歲以上人數1130人次之，25至44歲1139人再次，0至24歲84人最少。

衛福部心健司長陳亮妤說，65歲以上長者自殺率今年下降4.9％，是首度下降，顯示老年人憂鬱篩檢、衛教開始見效；而去年推動15至30歲年輕族群心理健康 支持方案，自殺率增幅已較前一年趨緩，今年七月將推出優化方案；而45至64歲年齡層居冠，則屬於經濟壓力大的三明治族群，上有老、下有小，已和勞動部啟動合作，推動職場心理健康計畫。

精神科醫師楊聰財表示，除了老年人自殺率下降外，青少年、中壯年都上升，一方面生活成本高，又遇到疫情收入不穩定，這個世代面臨更大的經濟壓力；如今中壯年又是三明治族群，經濟壓力大，面臨AI科技進步，社會步伐愈來愈快，又要跟年輕人競爭，一旦社會支持跟不上需求，很容易感到絕望與無助感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則說，年輕族群心理健康支持方案要解決自殺率緩不濟急，但又是必須得做的措施，實際成效得觀察二、三年後的數據；但青少年自殺成因多，其中霸凌是一因素。

葉雅馨指出，國外研究發現，曾遭遇網路霸凌或校園霸凌者自殺率是未受過霸凌者的10倍。董氏基金會調查推估，台灣約有3萬多青少年遭受過網路霸凌。且年輕人情緒低落容易透過上網紓解，但調查也發現上網時間愈長愈容易憂鬱，彼此互為因果。

而中壯年族群自殺率最高的問題。葉雅馨則表示，該族群「通常自認是要給資源的角色」，要有能力且被賦予很多責任，但同時也承擔更多壓力，卻常常在社會轉型當中被忽略掉。

葉雅馨提醒，本次衛福部公布的數據，更得要提醒中壯年族群，照顧長輩、下一代之前，千萬不要忽略對自己的照顧，每天再怎麼忙碌都要留半小時至1小時給自己，做跟自己有關且喜歡的事情。也呼籲政府重視「全民心理健康」政策不能僅針對心理疾病，要往更前瞻的心理健康預防做好衛教，讓民眾遭逢困境時，可以知道自己是有資源可以運用的。