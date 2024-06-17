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指甲老是疼痛腫脹 傷口久不癒合小心是皮膚癌

記者廖靜清／台北即時報導
皮膚癌病灶外觀。（國泰綜合醫院提供）
皮膚癌病灶外觀。（國泰綜合醫院提供）

長期接觸紫外線，容易導致皮膚癌，身上若有紅色脫皮、結痂的斑塊，要注意是「皮膚鱗狀細胞癌」的警訊。不過，皮膚癌除了好發於暴露在陽光照到的耳朵、臉部之外，指甲的傷口老是好不了，也恐是皮膚腫瘤造成。

國泰綜合醫院皮膚科主治醫師楊雅棠表示，門診一位76歲的個案，右手食指指甲有疼痛腫脹狀況，原本以為只是小毛病，但反覆數個月一直好不了。就醫發現有甲溝炎的狀況，但擦藥只有部分改善。經安排切片檢查，診斷為甲床鱗狀細胞癌，後續接受手術切除癌細胞，還好沒有蔓延無須進行截肢，術後恢復良好。

楊雅棠說，指甲如果有紅腫疼痛等症狀，或是變形、增厚，大部分常見是灰指甲、甲溝炎。不過，指甲的問題也可能是皮膚腫瘤所致；指甲是皮膚的延伸，各類良性及惡性皮膚腫瘤都有可能發生在甲床及甲周皮膚，雖然皮膚癌的死亡率比率遠低於其他癌症，仍不能輕忽。

甲床鱗狀細胞癌在皮膚惡性腫瘤的占比很低，但是指甲周邊組織最常見的惡性腫瘤，楊雅棠提到，這種指甲最常見的惡性腫瘤，好發於中老年男性，手指又比腳趾更為常見，又以單一手指的表現為主。目前致病原因發現，與人類乳突病毒感染、慢性輻射暴露、慢性砷中毒等危險因子有關。

甲床鱗狀細胞癌相較於一般皮膚的鱗狀細胞癌局部侵犯的進展較為快速，但極少發生遠端轉移；其治療以外科手術為主，若腫瘤尚未侵犯到骨頭，可用莫氏手術或其他完整切除方式搭配冷凍切片確認惡性細胞切除乾淨，再依切除範圍而採用局部皮瓣重建、植皮重建或是二級癒合的方式照顧傷口。若腫瘤已侵犯骨頭，則需採用手指截肢手術。

楊雅棠強調，因症狀表現常會與其他良性疾病如甲溝炎、灰指甲、病毒疣等非常類似，一般民眾可能難以區分箇中差異。若是發現指甲異常或傷口久不癒合，一定要提高警覺，建議找皮膚科醫師進行評估，及早就醫。

指甲出現異狀要小心，包括：

1.疼痛腫脹，反覆好不了。

2.指甲變形、增厚，類似灰指甲、甲溝炎。

3.長出小而粗糙、堅硬的生長物，類似病毒疣。

4.出現不明黑色的縱向紋路。

腫瘤 癌細胞 癌症

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