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會做這動作更長壽？研究：若做不到 12年內死亡機率增

TVBS新聞網／編輯游舒婷報導
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研究指出，一項簡單的「坐下-起立測試」，可有效預測中年與高齡者在未來十多年間的死亡風險；示意圖。(本報資料照片)
研究指出，一項簡單的「坐下-起立測試」，可有效預測中年與高齡者在未來十多年間的死亡風險；示意圖。(本報資料照片)

一項發表於歐洲預防心臟病學期刊（European Journal of Preventive Cardiology）的大型研究指出，一項簡單的「坐下-起立測試」（Sitting-Rising Test, SRT），可有效預測中年與高齡者在未來十多年間的死亡風險。研究發現，能夠不借助任何輔助完成此項測試者，死於心血管疾病或其他自然原因的風險大幅降低。

華盛頓郵報報導，該研究由巴西里約熱內盧運動醫學診所 Clinimex 的研究總監克勞迪奧·吉爾·阿拉烏霍（Claudio Gil Araújo）領導，針對4282名年齡介於46至75歲的男女進行測試與長達12年的追蹤。結果顯示，測驗得分愈高，死亡風險愈低；得分介於0至4分的群體，其死亡率高達29.7％，而獲得10分滿分者的死亡率僅為2.4％，差距超過十倍。得分接近滿分的8.5分至9.5分的群體，其生存機率超過死亡概率的兩倍，而8分以上的群體在12年內的死亡率特別低。

所謂「坐下-起立測試」，要求參與者赤腳站立，雙腿微開，一腳交叉至另一腳前方，然後慢慢下坐至臀部接觸地面，再於不使用手部、膝蓋、家具或他人協助的情況下，重新站起。整體測試過程中同時評估肌力、柔軟度、平衡感與身體組成等非有氧體適能，這些都是與長壽密切相關的重要指標。

評分標準為坐下與起立各5分，滿分為10分。若過程中使用身體部位支撐、身體明顯搖晃、或依賴外物，每項動作將扣除1至0.5分。

阿拉烏霍博士表示，這項測試的特殊之處在於，它能一次評估多項身體機能，進而反映整體健康狀況。分數偏低不代表會立即死亡，但通常與身體衰弱或潛在健康問題有關，如平衡感差、動脈僵硬或肌力退化，都是提升疾病與跌倒風險的因素。

研究團隊提醒，分數低應視為一項健康警訊。物理治療專家艾薇兒·曼斯菲爾德（Avril Mansfield）建議，若測試困難或分數偏低，可諮詢專業醫療人員找出限制原因，針對肌力、柔軟度與平衡進行個別化訓練。不過，這項測驗並不適合所有人。阿拉烏霍博士特別提醒，關節嚴重退化或行動困難者不宜進行此測試，以免發生跌倒或受傷風險。

簡單動作預測壽命？研究：做不到這動作　12年內死亡機率提高

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