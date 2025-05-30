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自創方法健身 71歲婦健檢震驚醫師「心臟年齡50歲」

世界新聞網／輯
71歲婦女以自創的健身方法進行鍛鍊，身體檢查結果讓醫師大吃一驚。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burst）
71歲婦女以自創的健身方法進行鍛鍊，身體檢查結果讓醫師大吃一驚。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burst）

運動是身體健康的基石，不論先天基因與身體狀態如何，都不應忽視運動的重要性。Parade報導，北卡羅萊納州71歲的希利雅德（Liz Hilliard）家族內有心臟病糖尿病中風病史，父親與祖父分別在62歲與41歲時因心臟病發過世；而希利雅德決心透過運動逆轉先天劣勢。她發明一套結合皮拉提斯與肌力訓練的「希利雅德工作室訓練法」，並持之以恆，成果獲得醫師認證。

希利雅德說，這套訓練讓她在70歲出頭仍感覺狀態極佳，而健康檢查報告更進一步證明成果，報告顯示她沒有高血壓、心臟病，醫師表示她的心臟年齡與50歲的人相當，這在她的家族裡並不常見。希利雅德也分享讓自己維持健康的訓練秘方。

希利雅德說，她從小就積極運動，7、8歲起就跟著哥哥在街頭巷尾打籃球、踢足球，或任何球類運動，到高中時成為校隊籃球明星。籃球生涯結束後，她轉而開始打網球。她對運動課程一向不感興趣，覺得除了階梯踏板課程以外都很無聊，但這個想法在40歲後改變。她接觸到皮拉提斯，很快發現這種訓練有效又有趣，後來成為認證皮拉提斯教練。

到了50歲更年期時，希利雅德發現自身改變，僅靠原本的運動無法繼續維持身材。瓶頸加上女兒的鼓勵，她開始研究肌力訓練，融合皮拉提斯自創「希利雅德工作室訓練法」。希利雅德說，這種訓練能伸展脊椎、增強核心肌群、打造理想身材，甚至提振心理健康。不僅讓她自覺煥然一新，她的學員也有同感。

希利雅德說，她有一套大概的鍛鍊方向，但訓練內容每次都不同，以避免身體懈怠。她每周會在工作室授課4到5次，每堂課50分鐘，包含20分鐘的上肢重量訓練、複合皮拉提斯鍛鍊核心與腿部，接著是8到10分鐘的平板撐與伏地挺身訓練、15分鐘的單腳訓練與5分鐘的腹肌訓練。希利雅德說，關鍵是不要只訓練特定肌肉，訓練上肢時一同鍛鍊核心。

對於重量訓練，課程會從8到10磅的重量開始，隨著課程進行，再換成較輕的3到5磅重量。希利雅德表示，重量訓練對她而言也是循序漸進的過程，剛開始她連一次伏地挺身都無法完成，經過6到8個月才能舉起8到10磅的重量，之後持續增加重量。因為害怕增肌，20年前根本沒有女性進行阻力訓練，然而研究顯示，阻力訓練有助於停經後婦女維持身材、減少潮熱症狀並增加骨密度。

經過50分鐘的訓練後，接著是10分鐘的緩和伸展。希利雅德說，這是一個感覺很好的時光，10分鐘單純的呼吸，讓自己感覺回到世界，一切漸入佳境。休假期間不論晴雨，她都會到戶外健走或騎腳踏車30分鐘以上。希利雅德說，如果被工作困在大樓內，也可以爬樓梯或四處走走，畢竟人們生來就是要運動，行動起來能讓人充滿活力。

希利雅德說，運動不僅是戰勝不良基因的方法，更是快樂的泉源，讓她身心都保持在最佳狀態；不但能輕鬆進行日常活動、含飴弄孫，更不用去醫院。她希望人們瞭解，年齡與基因無法決定一切，如果保持活動，衰老不等於健康惡化。

心臟病 中風 糖尿病 高血壓

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