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美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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經典的美式早餐由雞蛋、培根、吐司、咖啡、柳橙汁與牛奶組成。（美聯社）
經典的美式早餐由雞蛋、培根、吐司、咖啡、柳橙汁與牛奶組成。（美聯社）

經典的美式早餐由雞蛋、培根、吐司、咖啡、柳橙汁與牛奶組成，數十年來一直是早晨的熱門餐點。熱騰騰、豐盛又有飽腹感。它至今仍是全美各地餐廳菜單上的招牌之一，例如Denny's的「全美大滿貫」（All-American Slam）。

據雅虎新聞網報導，如今的美式早餐正面臨重重挑戰：美國的柳橙汁供應正面臨短缺，加工肉品對健康不利，雞蛋價格上漲，咖啡價格也飆升，許多人無法消化牛奶。再者，現代人哪還有時間準備這麼一頓大餐，更遑論慢慢享用。經典美式早餐雖尚未絕跡，但已逐漸式微。

美式早餐為什麼是這些食物？

美國早餐的形成有其歷史脈絡，其中「便利性」與「行銷」是關鍵因素。

雞蛋與豬肉作為高蛋白食物，早在18世紀末就已廣泛出現在美國人的飲食中，飼養成本低廉也助長了它們的普及。但「培根配雞蛋」成為固定組合，則是源於1920年代的一場成功行銷。

美味的秘密是什麼？

從烹飪角度來看，經典美式早餐的成功在於風味與口感的多層次融合。營養師兼食譜開發者 Sara Haas 解釋，「雞蛋滑順帶鹹但不過重，搭配酥脆香鹹的培根，形成強烈對比。再加上微焦的吐司帶出微微甜味，你就擁有了鹹、甜、滑順與酥脆兼具的黃金組合，這是許多經典料理吸引人的關鍵。」

為什麼一切開始改變？

儘管這些經典元素仍未完全消失，美國人的早餐習慣已明顯轉變，原因包括：

．生活節奏快：做早餐需要花費很多時間。工業革命與女性投入職場的增加，使家庭主婦型態減少。如今雙薪家庭仍常感入不敷出，誰來做早餐成了難題。

．便捷為主：從 1890 年代出現的冷麥片開始，快速、省事的早餐方式大受歡迎。

．不吃早餐的人變多了：專家認為，間歇性斷食的流行正在扼殺早餐文化。CDC（Centers of Disease Control and Prevention）表示約15%的美國人經常跳過早餐。

．牛奶銷量下降：根據美國農業部（USDA），過去 70 年牛奶消費持續下滑。2024 年一項調查指出，31%的美國人很少或從不喝任何形式的牛奶，Z 世代與植物奶的興起有關。

．健康意識提高：雖然培根好吃，但人們普遍知道加工肉類會增加高血壓、心臟病與第二型糖尿病的風險。研究顯示，只要減少30%的培根攝取，就能降低相關健康風險。

．價格上漲：雞蛋、咖啡與冷凍柳橙汁的價格都大幅上升。根據華爾街日報報導，柳橙汁濃縮液價格在過去五年漲了近90%。

儘管許多人已經放棄豐盛的傳統美式早餐，改為簡單的熱飲或快速餐點，但約翰森（Wassberg Johnson）認為經典美式早餐仍然存在。畢竟，它已經成為一種象徵。

雞蛋 牛奶 心臟病

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