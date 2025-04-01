減重飲食怎麼吃？ 營養師教「像嬰兒學3招」

紐約一位營養師分享，學習嬰兒的三個飲食習慣可以幫助減重；示意圖。（圖／123RF）

減重 一直是幾世代以來的全民課題，盡管現代社會推崇多元身材，不必因身型感到自卑，也不該因身型歧視 他人。然而還是有許多人基於身體健康、工作需要或是個人理想而進行減肥瘦身。紐約就有一名營養師推薦大家減肥應該要「像嬰兒」，藉由三招嬰兒的飲食習慣來健康瘦身，分別是每2至4小時進食一次、慢慢吃以及避免無意識咀嚼。

紐約長島 （Long Island）的知名營養師佩絲（Nicolette Pace）說，「嬰兒為我們提供了健康生活的路線圖」，她鼓勵模仿嬰兒的飲食習慣可以幫助成年人減肥，一般嬰兒在飽了之後會本能地停止進食，平常都是定時進食，並花時間享用餐點，這些行為可以抑制過度進食和無意識咀嚼。她指出只要三招飲食習慣的改變就可以健康瘦身。

1.每2至4小時進食一次

佩絲建議在起床後1至3小時內吃第一餐，包括雞蛋 、奶酪或優格等固態蛋白質來源，搭配全穀物等纖維質碳水化合物。3至4小時後，可以吃蔬菜湯或沙拉當午餐，蛋白質可以是豆類和穀物的素食組合，或添加肉類。

下午時段則是可以安排一份小餐來填補午餐和晚餐間的空白，避免晚餐時間飢餓過度，可以選擇水果配起司、清淡的主菜沙拉或混合蛋白質的冰沙。晚餐則是盡量在下午小餐後的3至4小時後進行，可以有一份或兩份煮熟的蔬菜搭配魚、家禽或肉類，副餐則是馬鈴薯、豆類或全麥飯。

宵夜時段則是盡量避免，如果真的感到飢餓，那香蕉和牛奶 的搭配效果很好，麥片搭配豆漿或優格也是好的選擇。也可以透過喝一杯熱可可、熱牛奶或是熱茶來幫助身體放鬆準備入眠。

2.慢慢吃

佩絲再來提到嬰兒通常需要餵奶15至30分鐘，成年人不管吃什麼都該細嚼慢嚥，一頓飯盡量吃15分鐘以上。快速進食會導致大腦難以感知是否吃飽了，進而導致暴飲暴食。吃得過快也不利於正常消化，會導致吞嚥過多的空氣，造成消化不良、胃灼熱、腹脹和脹氣。

3.避免無意識咀嚼

最後則是要避免無意識地咀嚼，佩絲說：「就像嬰兒一樣，傾聽身體自然的飢餓信號。」當感受到真的飢餓再去進食，而非因嘴饞或是無聊而去吃東西。她建議「如果沒有感覺到飢餓，就先嘗試其他活動。如果喜歡玩遊戲，那就去玩遊戲，或者喜歡畫畫運動的話，那就都去做完這些活動。當結束之後，如果沒有慾望了那就不要進食，如果還是想吃東西，那就遵照第一點的時段去分配自己的飲食。」

美營養師曝減重秘訣是「學嬰兒」 3招改善飲食習慣有效瘦身

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