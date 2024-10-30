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去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

世界新聞網／輯
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)

很多人喜歡去好市多Costco）購物，但排隊結帳的長長人龍常讓人望之卻步。有網友在Reddit討論到好市多購物的最佳時間，分享免於久候結帳的秘訣，有人說周五晚上7點後人潮稀少，也有人說可以趁有重大體育賽事舉行時前往採購，整間店只有十幾名顧客，大家都在開心購物。

Eat This Not That報導，有網友在網路上分享德州好市多的排隊人龍，照片上好市多的結帳櫃檯前排了一列長隊伍，網友說隊伍一路排到另一頭的乳製品區，而他只排在中間，並說他們雖然討厭Walmart，但打算該周末去好市多的對手山姆俱樂部（Sam's Club）逛逛。

不少身為好市多常客的網友在該貼文的留言區分享他們發現好市多人潮稀少的時間點。很多網友建議避免周末造訪好市多，因為那是好市多人最多的時候，他們建議平日去採買，特別是周間的傍晚、一大早和下午，因為那是大部分的人在上班的時間。

有網友說，建議周五晚上7點後去好市多，購物經驗會輕鬆很多，也有人建議在好市多周間每天剛開始營業和快要打烊時光顧，都不容易遇到人潮。

若是平日要上班、只能在周末採買者，網友也分享了周末到好市多不用結帳等很久的秘訣，有人說可以趁有重大體育賽事舉行的周末前往，也有人說可以在周末好市多剛開門時上門，結帳時避開自助結帳區，去有收銀員的櫃台，通常那人比較少。

網友說，他不懂為什麼人們常不知不覺地像個遊魂般，排在自助結帳區隊伍最後，「就去有收銀員那一道就對了」。

不過也有網友說，每間好市多的情況都不同，網友分享的時間點不見得通用各分店，還是自己親身體驗後才能找出當地好市多人較少的時段。

好市多 Costco

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