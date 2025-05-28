吃粽沾醬避雷術 專家：除了油鹽糖還要小心「這個」

醬料屬於高油高糖的產品，增添粽子風味，卻也會導致吃進過多熱量。（記者廖靜清／攝影）

吃粽子你都沾什麼醬？端午節 不只南北粽之爭，沾醬也各有擁護者。台灣食藥署提醒，粽子添加了各種含鈉的調味品，醬料只是提味，應「少量沾醬」或直接品嘗粽子原味，避免攝取過多鈉與糖。另外，沾醬在常溫下，開封後應盡快食用完畢，一旦打開後與空氣接觸，後續就應放置冰箱保存。

食藥署副署長林金富表示，民眾吃粽子習慣淋上一圈醬料，但是重口味飲食容易身體水腫，也可能因為過度飲食而發胖。民眾最常問醬料如何保存，他指出「只要超過保存期限就應該丟了。」今年端午節若還看到冰箱有去年未用完的甜辣醬、蒜蓉醬油、海山醬以及煉乳、果糖等，應立刻斷捨離。

食藥署食品組副組長蕭惠文說，醬料屬於高油高糖的產品，應適量食用，在選購前，也要看清楚是否有防腐劑。目前二烯酸及其鹽類、苯甲酸及其鹽類等防腐劑為合法添加，但使用量要符合「 食品添加物使用範圍及限量」，也必須依規定標示防腐劑。

蕭惠文說，沾醬是讓傳統美食加分的重要配角，鹹甜醬料風味各異，製造流程也大不相同。民眾在選購、保存及食用粽子沾醬要特別留意以下事項： 1.聰明選購：選擇有食品業者登錄字號及信譽良好的業者，並留意店家環境衛生及儲存條件是否適當、檢查產品包裝完整及標示是否清楚。 2.避免汙染：使用時應以乾淨且乾燥器具挖取醬料，且使用完畢後應確實密封貯存，避免微生物汙染。 3.適量食用：多數調味醬具有較高鈉含量或糖分，應避免過量攝取。 4.妥善保存：確認產品標示，注意有效日期是以未開封狀態而定；開封後，可放置於冰箱或陰涼處，並盡早食用完畢。

宜蘭大學學術副校長謝昌衛表示，北部粽先將米與配料炒過，再以蒸的方式料理，味道本身就比較重，搭配甜辣醬可提升更好風味。甜辣醬的做法以辣椒醬為基底，另加入番茄醬或味噌等其他原料調配而成。醬料在製程中經加熱處理，並透過降低水活性或調整酸鹼值來延長保存期限，不一定要加防腐劑。