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UCSF：心臟病猝發需及時獲取PCI 非裔居弱勢

編譯林思牧／綜合報導
舊金山加大研究指出，心臟病猝發的病人是否能得到及時的PCI，與病人的族裔有相當重大的關聯。（美聯社）
舊金山加大研究指出，心臟病猝發的病人是否能得到及時的PCI，與病人的族裔有相當重大的關聯。（美聯社）

舊金山加大(UCSF)的一項醫學研究指出，心臟病猝發(heart attack)的病人是否能得到及時的「經皮冠狀動脈介入治療」PCI(percutaneous coronary interventions)，與病人的族裔有相當重大的關聯。住在非裔居多地區的非洲裔病人，比住在白人居多地區的白人病人明顯不利。

舊金山加大急症醫療科的夏醫師(Dr. Renee Hsia)，是這篇剛在美國醫師協會AMA(American Medical Association)期刊上發表的論文的主筆之一。PCI是心臟病猝發時緊急治療的有效方式，能夠盡快得到這項治療，病人存活的機會越高。

該研究是用長者健保Medicare從2006到2017年之間心臟病猝發的病人做研究，依病人的族裔、居住社區，以及到有PCI療法的醫院是否在15分鐘的距離之內來分類。在230多萬名病人中，住在白人居多社區中的白人病患，如果是15分鐘之內就可到達有PCI的醫院，心臟病發當天就可能到PCI治療的人，比住在15分鐘之外的病人高出2%。

但住在非裔居多社區的非裔病患，那個百分比竟然高出11%。另外，住在15分鐘內有PCI醫院的非裔，比起15分鐘外的非裔病發一年後的死亡率少6%。但住白人居多社區內的白人病患，15分鐘之內或之外的死亡率卻沒有差別。

夏醫師表示，白人與非裔之間的差異如此明顯，連當醫生的她都相當驚訝。她指出，在美國這樣的資本主義國家，醫院是被當成經濟體來運作。醫院是故意設在最能獲利的地方，而不是對病人最有益的地方，因此非裔病人與白人病人之間的差別，是「取得醫療服務的結構化問題」。

但她並不認為在很多地區都開設專科服務是解決問題的方式，她舉例說，查克柏格總醫院(Zuckerberg General Hospital)是舊金山唯一有創傷中心(trauma center)的醫院。但所有的創傷菁英醫師都在這裡，比起每個街角都設有創傷中心，對病人的治療結果反而比較好。

非裔 心臟病 舊金山

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