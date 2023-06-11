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創業在美國／精拓生技 入選瑞士加速器計畫

記者江碩涵／灣區報導
CTC個人化抗癌藥物檢測技術2022年入選柏克萊加大SPH生醫創新培訓計畫，在舊金山與柏克萊加大公衛學院院長Michael的合照。（精拓生技提供）
CTC個人化抗癌藥物檢測技術2022年入選柏克萊加大SPH生醫創新培訓計畫，在舊金山與柏克萊加大公衛學院院長Michael的合照。（精拓生技提供）

曾在矽谷深耕的新創公司「精拓生技」（CancerFree Biotech）甫入選MassChallenge瑞士2023年度加速器計畫，成為全台灣、也可能是全亞洲唯一入選的生技業新創公司。精拓生技執行長陳柏翰（Po）說，期待能利用這次難得的機會，進一步推動公司的使命，透過「替身醫療」癌症藥物測試技術，協助癌症病人在對的時間找到對的藥物，替人類醫療帶來更大進步。

精拓生技是一間專注於創新的「替身醫療」方法，進行癌症藥物測試的生技公司。陳柏翰原本在美國摩根士丹利金融公司擔任IT資安部門主管，因為父親同時罹患三種癌症，也讓他開啟了生醫新創之路。

他回憶，他的父親2015年首度被診斷出癌症，接著前後發現三種癌症，治療過程遇到很多困難，每一種症狀使用不同的藥物，且效果非常不一樣。他的父親必須不斷嘗試注射各種不同的藥物，並進行化療，遭遇到非常複雜也非常痛苦的治療過程。

陳柏翰說，直到後來在台北醫學院遇到還在臨床階段的「替身醫療」治療方法，父親因此才獲得很適合的藥物治療。而他也毅然決然放下美國的工作，投身到生化醫學產業。

「精拓生技」旨在提供個人化的抗癌藥物檢測平台（EVA Select），這也是一種檢測服務，又稱「替身醫療」，主要由專利循環腫瘤細胞擴增技術和藥物測試平台所組成，透過簡易的抽血，替病人擴增血液中的細胞數量，進而提供高品質、足夠數量的細胞，做後續個人化測試及分析，由此可以加快癌症病人試藥的速度，減少中間走錯路而得花更多時間抗癌。

精拓生技曾參與2022年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），也曾獲台灣經濟部中小企業處頒發的2021年「破殼而出企業」新創事業獎。最值得投資人關注的是，精拓生技是「Meet the Drapers」第五季矽谷新創實境秀的總冠軍，並獲得Draper家族100萬美元的投資金額。

陳柏翰表示，今年的MassChallenge瑞士加速器計畫，將經過一番相當嚴格的選拔過程，全球共有112家新創公司參加此計畫，錄取率僅9%。精拓生技團隊將參加為期4個月的加速計畫，並於10月26日在瑞士MassChallenge頒獎項典禮上頒發評選出的最優異新創公司，優勝者有機會獲得高達50萬瑞士法郎獎金，以及其他形式的獎勵，這對新創團隊來說是相當大的鼓舞。

洛杉磯希望之城兒童醫院前院長James Miser來台灣參觀精拓生技的實驗室。（...
洛杉磯希望之城兒童醫院前院長James Miser來台灣參觀精拓生技的實驗室。（精拓生技提供）

癌症 投資 檢測

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