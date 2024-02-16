場邊人語／太陽主場 凱歌高唱

從2023年12月8日起，同樣來自西區的鳳凰城太陽隊和沙加緬度國王隊 ，總共交手4次，雙方勝負各半，其中2場比賽終局得分差距都在5分。國王隊13日在客場當著1萬7071名球迷面前，以125：130敗北。

太陽隊目前在NBA 西區名列第五，而國王隊則是「老八」。

太陽隊當晩團隊投籃命中率為51.8%，三分球命中率41.9%，39次籃板球和12次失誤。國王隊團隊投籃命中率達到51.6%，三分球命中率29%，50次籃板球和13次失誤。國王隊曾經一度領先10分，全場內線得到72分，快攻收獲26分。

現年27歲，身高6呎10吋，曾經3次當選全明星的國王隊立陶宛 裔大前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)，上場30分鐘32秒，攻下35分和有18個籃板12次助攻1次抄截3次火鍋，成為全隊先發得分次多的球員。

沙波尼斯這個賽季已出賽53場，第18次獲得「大三元」；他自從2月9日岀戰丹佛金塊隊、奧克拉荷馬城雷霆隊和鳳凰城太陽隊，每一場比賽都拿到「大三元」。12日夜戰也是他第36次連續出賽演出「兩雙」。

現年26歲，身高6呎3吋，曾經1次當選全明星的國王隊先發組織後衛福克斯(De'Aaron Fox）上場39分鐘50秒，攻下40分和有9個籃板6次助攻3次抄截，成為全隊先發得分最多的球員。