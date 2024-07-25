我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

巴奧／以色列足球首戰被噓爆 千名警力戒備防衝突

記者蘇志畬／即時報導
以色列48年來首次踢進奧運足球賽，24日首戰在以巴衝突的陰影下氣氛緊張，法國警方出動1000人戒護。(歐新社)
以色列48年來首次踢進奧運足球賽，24日首戰在以巴衝突的陰影下氣氛緊張，法國警方出動1000人戒護。(歐新社)

以色列48年來首次踢進奧運足球賽，24日首戰在以巴衝突的陰影下氣氛緊張，法國警方出動1000人戒護，觀眾席上雖然出現噓聲、抗議標語，所幸並未爆發嚴重衝突。

以色列足球隊在警車開道下抵達球場，舉辦足球賽事的王子公園體育場更有荷槍實彈的警察巡邏，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）、巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nunez）都親自到場坐鎮。

「我們必須展現維安給全世界看。」達馬南指出，針對法國的威脅就是對整個西方世界的挑戰，「今天上千名警力會確保我們是為了體育賽事而來。」今天除了以色列與馬利之戰，烏克蘭與伊拉克之戰也是法國警方的警戒重點。

以馬之戰場外相對平靜，但場內當以色列國歌透過廣播播放出來後，現場響起口哨聲與噓聲，比賽開打後更有觀眾舉起巴勒斯坦旗幟，也有人身上穿著「解放巴勒斯坦」的T恤，而當衝突升溫時，現場安全人員也立刻介入制止。

以色列最終與馬利以1：1戰平，以色列在第57分鐘時由迪亞洛（Hamidou Diallo）攻進1球，但馬利靠著數分鐘後敦比亞（Cheickna Doumbia）的頭槌追平。

由於加薩、烏克蘭兩地的戰爭仍持續中，本屆巴黎奧運的維安層級接受更大考驗，而台灣時間27日凌晨1點的開幕式也是維安重點項目。

以色列首戰，與馬利以1：1戰平。(路透)
以色列首戰，與馬利以1：1戰平。(路透)

以色列 足球 巴黎奧運

上一則

財富今年大縮水200億美元 全球富豪裡最慘是他

下一則

7月25日星座運勢 金牛異性助力 天蠍避免硬拚

延伸閱讀

以色列總理赴國會演說 數十名民主黨議員缺席表不滿

以色列總理赴國會演說 數十名民主黨議員缺席表不滿
內唐亞胡對美國會發表演說前 以色列再襲擊加薩多處

內唐亞胡對美國會發表演說前 以色列再襲擊加薩多處
以色列總理美國會演講 將面臨抗議及政治問題

以色列總理美國會演講 將面臨抗議及政治問題
WSJ：賀錦麗挺加薩停火 美國外交政策可能改變

WSJ：賀錦麗挺加薩停火 美國外交政策可能改變

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

2024-07-23 20:50
三星座值得深交。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

2024-07-22 19:40
4生肖本月將迎來好運，人生出現重大轉折。情境示意圖。(圖／123RF)

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

2024-07-21 19:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入