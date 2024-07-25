我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

巴奧／馬龍、馮雨擔任巴黎奧運旗手 都要衝金牌

中國新聞組／北京25日電
馬龍獲選為巴黎奧運開幕式中國代表團持旗手。（取材自澎湃新聞）
馬龍獲選為巴黎奧運開幕式中國代表團持旗手。（取材自澎湃新聞）

每一屆奧運開幕式前，每隊旗手人選都會成為焦點。中國體育代表團24日宣布巴黎奧運開幕式旗手人選，乒乓球運動員馬龍和花樣游泳運動員馮雨將擔任旗手，兩人都要在賽場衝金牌。此外，馬龍不只當上旗手，也成奧運5A級打卡點，外國運動員秒變迷弟迷妹，紛紛跟龍隊合影。

綜合新華社、新京報、澎湃新聞報導，根據規定，各代表團在開幕式上將有一男一女共兩名旗手。巴黎奧運會中國體育代表團秘書長張新說，能夠來到巴黎奧運會賽場、參與奧運會角逐的每一位運動員都代表本項目國內最高水平，都非常優秀，因此確定開幕式旗手確實也是一件比較「燒腦」的事。代表團為此進行了多種方案的對比，最終確定由馬龍、馮雨擔任開幕式旗手。

張新說：「馬龍是乒乓球隊隊長，曾經參加過三屆奧運會，巴黎是他參加的第四屆奧運會，由馬龍擔任開幕式旗手，體現了對老運動員長期堅持的認可，而近年來我國花樣游泳競技水平不斷提升，在世錦賽等大賽成績優異，由花樣游泳隊隊長馮雨擔任開幕式旗手，既是對項目發展的肯定，更是對年輕運動員成長進步的鼓勵。」

馬龍對旗手身分深感自豪，「我認為這不僅是對個人的肯定，更是得益於國乒冠軍之師的積累和傳承。」而馮雨則對獲選為旗手感到驚喜，「這是我參加的第二屆奧運會，期待在賽場上向世界展現中國體育健兒的精神風貌，期待我們整個團隊在比賽中實現突破。」 

一系列榮譽加身，加上乒乓球是中國的國球，馬龍成為本屆奧運會的中國代表團旗手乃眾望所歸。值得一提的是，馬龍此前對於是否要參加巴黎奧運會一度心存疑慮，他在不久前的採訪中說：「（2023年）世錦賽的時候我告訴自己，如果能夠進入前四，那麽就證明我還有競爭力，我會繼續打下去（參加奧運會）。」事實證明，馬龍依然有能力為中國乒乓球隊繼續征戰。

相較於馬龍，24歲的馮雨可能對於很多觀眾來說有些陌生。事實上，她已經是第二次參加奧運會了。馮雨得知當選旗手消息時，是在正去機場路上，她是搭乘7月24日的航班飛赴巴黎，「(我聽到消息)很驚喜，因為花樣游泳的開賽時間較晚，我們通常是在電視機前觀看開幕式，非常幸運這次能有機會參加開幕式，而且是幸運地擔任旗手，我非常榮幸。」

巴黎奧運會上，中國花樣游泳隊將參加花樣游泳集體和雙人兩個項目。馮雨表示，目標是力爭站上最高領獎台，實現奧運會金牌零的突破。

中國花樣游泳隊隊長馮雨獲選為巴黎奧運開幕式中國代表團持旗手。（取材自百度百科）
中國花樣游泳隊隊長馮雨獲選為巴黎奧運開幕式中國代表團持旗手。（取材自百度百科）

巴黎奧運

上一則

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

下一則

從糧食、金屬到能源…英媒：中囤大批物資 憂美新總統切斷供應鏈

延伸閱讀

部署軍警、戰機 巴黎要當全世界最安全地方

部署軍警、戰機 巴黎要當全世界最安全地方
奧運足賽開踢 法國首勝美國隊 2屆冠軍阿根廷吃敗仗

奧運足賽開踢 法國首勝美國隊 2屆冠軍阿根廷吃敗仗
巴奧／網球男單第1種子 辛納罹患扁桃腺炎退出奧運

巴奧／網球男單第1種子 辛納罹患扁桃腺炎退出奧運
華裔好手張安4度征戰奧運：要為美奪首面乒乓獎牌

華裔好手張安4度征戰奧運：要為美奪首面乒乓獎牌

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入