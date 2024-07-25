巴奧／馬龍、馮雨擔任巴黎奧運旗手 都要衝金牌

馬龍獲選為巴黎奧運開幕式中國代表團持旗手。（取材自澎湃新聞）

每一屆奧運開幕式前，每隊旗手人選都會成為焦點。中國體育代表團24日宣布巴黎奧運 開幕式旗手人選，乒乓球運動員馬龍和花樣游泳運動員馮雨將擔任旗手，兩人都要在賽場衝金牌。此外，馬龍不只當上旗手，也成奧運5A級打卡點，外國運動員秒變迷弟迷妹，紛紛跟龍隊合影。

綜合新華社、新京報、澎湃新聞報導，根據規定，各代表團在開幕式上將有一男一女共兩名旗手。巴黎奧運會中國體育代表團秘書長張新說，能夠來到巴黎奧運會賽場、參與奧運會角逐的每一位運動員都代表本項目國內最高水平，都非常優秀，因此確定開幕式旗手確實也是一件比較「燒腦」的事。代表團為此進行了多種方案的對比，最終確定由馬龍、馮雨擔任開幕式旗手。

張新說：「馬龍是乒乓球隊隊長，曾經參加過三屆奧運會，巴黎是他參加的第四屆奧運會，由馬龍擔任開幕式旗手，體現了對老運動員長期堅持的認可，而近年來我國花樣游泳競技水平不斷提升，在世錦賽等大賽成績優異，由花樣游泳隊隊長馮雨擔任開幕式旗手，既是對項目發展的肯定，更是對年輕運動員成長進步的鼓勵。」

馬龍對旗手身分深感自豪，「我認為這不僅是對個人的肯定，更是得益於國乒冠軍之師的積累和傳承。」而馮雨則對獲選為旗手感到驚喜，「這是我參加的第二屆奧運會，期待在賽場上向世界展現中國體育健兒的精神風貌，期待我們整個團隊在比賽中實現突破。」

一系列榮譽加身，加上乒乓球是中國的國球，馬龍成為本屆奧運會的中國代表團旗手乃眾望所歸。值得一提的是，馬龍此前對於是否要參加巴黎奧運會一度心存疑慮，他在不久前的採訪中說：「（2023年）世錦賽的時候我告訴自己，如果能夠進入前四，那麽就證明我還有競爭力，我會繼續打下去（參加奧運會）。」事實證明，馬龍依然有能力為中國乒乓球隊繼續征戰。

相較於馬龍，24歲的馮雨可能對於很多觀眾來說有些陌生。事實上，她已經是第二次參加奧運會了。馮雨得知當選旗手消息時，是在正去機場路上，她是搭乘7月24日的航班飛赴巴黎，「(我聽到消息)很驚喜，因為花樣游泳的開賽時間較晚，我們通常是在電視機前觀看開幕式，非常幸運這次能有機會參加開幕式，而且是幸運地擔任旗手，我非常榮幸。」