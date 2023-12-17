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場邊人語／賭城之夜 得分新頁

彭廣揚

憋著氣回到主場的拉斯維加斯突擊者隊，12月14日晚間在6萬6154名球迷捧場之下，以63比21重創洛杉磯電光隊，締寫團隊單場最高得分記錄。

突擊者隊憋氣的原因，是由於12月10日晚間在主場，迎戰明尼蘇達維京人隊，終場前1分鐘57秒讓客隊由36碼處攻門成功，以0比3惜敗。

這是美國職業美式足球大聯盟（NFL)最近40年以來，第三次出現單場比賽雙方總共只有得到3分。2007年11月26日晚間，匹茲堡鋼人隊在主場，就是以3比0擊敗邁阿密海豚隊。

拉斯維加斯突擊者隊原來單場最高的得分紀錄，是於2010年10月24日晚間在科羅拉多州丹佛市挑戰野馬隊，上半場就以38比7領先，終場以59比14大勝。當年的突擊者隊，還是以北加州奧克蘭作為主場。

洛杉磯電光隊因此也寫下單場失分最多的紀錄。回想2000年10月1日午後，當年主場設在南加州聖地牙哥的電光隊，走訪聖路易公羊隊時，是以31比57慘敗。

現年25歲，身高6呎3时的拉斯維加斯突擊者隊替補四分衛歐康奈（Aidan James O'Connell ），12月14日晚間5時16分開始，率隊在內華達州拉斯維加斯忠誠航空球場(Allegiant  Stadium )一路領先電光隊，全場有4次傳接成功，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會西區小組例行賽季戰績6勝8負，獲勝率42.9%。

也來自大聯盟美國聯會西區小組的洛杉磯電光隊，戰績是5勝9負，獲勝率35.7％，在小組墊底；這次敗仗之後12個小時之內，電光隊的41歲總教練史達利（Brandon  John Staley）被炒了魷魚。

電光隊成軍已經有64年，歷來累積有過1次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，然而至今還沒有成功地捧回超級盃；最近的10個例行球季只有3次晉級季後賽。

突擊者隊此役只有29分鐘51秒掌握球權，可是從第一節到第四節至少有7分收穫，電光隊則是於上半場以0比42大幅落後。

大聯盟例行賽季半場最多得分的紀錄，是於2009年10月18日，新英格蘭愛國者隊在主場對抗田納西泰坦隊時，上半場結束就以45比0遙遙領先，終場以59比0狂掃對手。

電光隊和突擊者隊互相較量，始自1960年11月27日起，歷年在例行賽和季後賽交戰過129次，

突擊者隊的戰績是69勝58敗2和，雙方最近一次交鋒是於20  23年10月1日，電光隊是以24比17勝岀。

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