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狂撞10車奪5命 華裔司機出庭拒認罪 全案交付陪審團

特派員黃惠玲／即時報導
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維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)
維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

維吉尼亞州5月在95號州際公路(I-95)發生5人死亡及至少 44人受傷的重大車禍的涉案司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，1日在維州史丹福郡巡迴法院(Stafford County Circuit Court)出庭提審。面對檢方指控，董靖生當庭表示「堅持不認罪」，其辯護律師則向法院要求全案交付「陪審團審理(Jury trial)」。此外，董靖生答辯全程均需中文翻譯，也遭檢方鎖定其涉嫌「不通英文卻合法上路」，違反聯邦規定。

根據法院紀錄，來自紐約州史泰登島(Staten Island)的董靖生在該法院被起訴三項過失致死罪(Involuntary manslaughter)以及一項魯莽駕駛(Reckless driving)罪。此外，史丹福郡一般地方法院(Stafford County General District Court)也起訴董靖生兩項過失致死罪，這部分尚未移交至巡迴法院，仍在進行初步程序或獨立審理。

董靖生的辯護律師華許(David Walsh)在法庭上公開闡述了不認罪的核心理由。辯方堅稱，這起事件雖然造成了極其不幸的集體死傷，但本質上是一場「突發的交通意外」，其嚴重程度並未達到法律上「冷酷疏忽」的刑事犯罪標準，批評檢方有「過度起訴(Overcharged)」之嫌。

律師表示，當時董的車速並未超速，且無酒駕或毒駕，此外，撞擊前，董靖生並沒有在使用手機。

辯方稱，正是因為此案死傷慘重、面臨排山倒海的輿論壓力，他們才堅持要求由12位普通市民組成陪審團進行審理，希望能讓同樣具備開車經驗的市民理性判斷，證明這是一起任何人都可能遇到的悲慘意外，而不應將董當作刑事罪犯來判刑。辯方律師準備在接下來兩周內，為仍被關押的董景盛再次提出保釋申請。

然而，國家運輸安全委員會(NTSB)與維州警方的調查報告則呈現截然不同的驚悚畫面。事發當晚該路段正值夜間施工區，前方車流因車道縮減已開始減速排隊。

由董靖生駕駛的遊覽車，在接近施工區時完全沒有減速，以極高車速直接追撞前方停等的一輛雪佛蘭休旅車與一輛Acura休旅車。隨後遊覽車像推土機般繼續向前狂衝了近0.4哩，一連瘋狂衝撞了10輛汽車，最後才在中央分隔島停下。遭首波撞擊的休旅車隨後起火燃燒，車上一家四口全數罹難。

董靖生在這場車禍後也身受重傷，出院後隨即被移送至監獄關押至今，且不得保釋。律師表示，董景盛在醫院醒來得知造成如此嚴重的死傷時，情緒徹底崩潰並感到無比懊悔。

不過，法庭提審過程也證實了一項關鍵爭議，那就是董靖生法庭上幾乎無法以英語進行法律答辯，必須配備全程的「中文翻譯」。

根據聯邦交通法規明文規定，凡是跨州營運商業客運車輛的駕駛，皆必須具備基本的英文聽說讀寫能力。董不通英文卻合法上路的情況，已遭檢方鎖定，恐將成為未來庭審中指控他「不具備合格資格卻強行上路」的關鍵疏忽證據。

撞擊後的遊覽車。(維州州警廳)
撞擊後的遊覽車。(維州州警廳)

精華 FAQ

  • 他在史丹福郡巡迴法院出庭時當庭表示堅持不認罪，並由辯護律師要求改由陪審團審理，全案因此將進入後續審判程序。

  • 調查稱案發於夜間施工區前方車流減速排隊時，董靖生駕駛遊覽車完全未減速，高速追撞前車後再連撞十輛車，最終造成五人死亡、至少四十四人受傷。

  • 辯方主張這只是悲劇性交通意外，並非刑事上的冷酷疏忽；但檢方則鎖定他可能不通英文卻合法上路，涉嫌違反跨州商業客運駕駛的聯邦英文能力規定。

華裔 維州 史泰登島

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