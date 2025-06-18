熱浪周末來襲 高溫籠罩半個美國

芝城16日高溫接近華氏90度，許多民眾迫不及待在千禧公園戲水。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著6月21日夏至到來，超過半個美國將面臨極端高溫與高濕度天氣。其中華府 地區本周末起氣溫將攀升至華氏90度以上，並持續數日。芝加哥 地區本周也將經歷典型夏季天氣轉變，從雷雨交加過渡至危險高溫。氣象單位特別警告，芝城本周末在濕度加成下，體感溫度可能突破華氏100度，民眾需嚴防熱傷害。

國家氣象局氣象學家奧拉維克(Bob Oravec)指出，墨西哥灣與大西洋部分海域水溫升高，為這波熱浪提供能量，預計這波高溫將持續至7月4日國慶日。奧拉維克警告：「從內布拉斯加州 到大西洋沿岸，約1.7億人將經歷極端高溫。」

氣象學家強森(Veronica Johnson)分析：「洛磯山脈以東將形成高壓穹頂，」這將使華府、芝加哥、底特律和聖路易斯等主要城市氣溫高於往年同期。華府往年此時平均氣溫為華氏85度，但未來10天預報顯示，多數日子氣溫將達華氏95度以上，僅本周五(6月20日)會略降至華氏80多度。

強森還提到，「令人驚訝的是，今年氣溫一直這麼涼爽，直到這麼晚才出現第一次達到華氏90度的高溫，」他表示，今年華府區出現「首次90度高溫」的日期，在過去153年來排名史上第九晚，而一旦開始就會持續發威。

強森表示，「空氣中充滿『高辛烷值』的濕氣，這正是讓人難以忍受的關鍵。」高濕度不僅影響空氣品質，更會阻礙人體正常降溫機制。民眾應留意健康風險。

芝加哥地區16日白天溫度華氏85到89度，夜間低溫也仍維持在華氏68-70度，創下近年來最溫暖的6月夜晚之一。

氣象預報指出，大芝加哥區19日、20的高溫約80多度，但到21日、22日，氣溫最高將飆到90多度，屆時加上露點溫度，體感溫度將達危險等級。

芝加哥公共衛生局啟動高溫應變計畫，包括開放12處避暑中心、建議戶外工作者每小時補充500cc水分。提醒家長避免讓兒童於上午10時至下午4時進行戶外活動。

市長強森呼籲：「獨居長者可撥打311專線申請免費風扇安裝服務，市府已備妥2000組降溫設備。」