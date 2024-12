伊州國會議員宣布調查中國製造、美國銷售電子菸

CDC估計全美有163萬個初中高中生使用電子菸。(pexels)

聯邦疾病防治中心 (CDC)估計,全美有163萬初中及高中學生使用電子菸,而菸草及電子菸公司通過提供各種水果、泡泡糖等兒童喜歡的口味吸引青少抽菸。對此,國會眾院 美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)2日宣布一項打擊非法電子菸的新舉措,將對在中國生產、美國銷售的電子菸展開調查。

克利什納穆希在芝城露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)發布了上述最新措施,他表示,中國製造的電子菸正湧入美國市場,並銷售給兒童、成人。此舉引起官員們的注意,因為電子菸中的成分有時比尼古丁更有害,尤其成百上千的非法菸草及電子菸產品,透過鮮豔的包裝向兒童、青少年銷售。

他說,絕大多數新進入市場的電子菸都是從中國非法進口的,「我們不知道這些電子菸含有什麼成分,因為這些製造廠商都未接受FDA 任何檢查,」他表示,這些菸都是來自一些不清不楚的公司,「這種公然讓我們的孩子對尼古丁及菸草產品上癮的非法行為,令人無法接受。」

在克利什納穆希做出上述宣布的同一天,最高法院正在聽取有關FDA對電子菸管轄權的爭論,目前有34種FDA認可的菸草及薄荷口味的電子菸,但仍有更多並未通過核准的電子菸,在商店上架。FDA表示,該機構至今已經拒絕一百萬種有甜味吸菸產品的申請。

大多數的法官似乎不相信聯邦監管機構在拒絕銷售甜味電子菸產品後,會對菸草公司造成誤導。不少下級法院駁回了電子菸公司的訴訟,但第五巡迴法院卻支持總部在德州達拉斯的公司Triton Distribution,該法院裁決允許銷售包括「Jimmy The Juice Man in Peachy Strawberry」、「Suicide Bunny Mother's Milk and Cookie」這類的電子菸油,而這些電子菸油通過電子菸加熱後,形成可吸入氣溶膠。

中國特別委員會的調查將針對中國製造的產品,但克利什納穆希敦促已經禁止銷售調味電子菸的FDA,應在打擊電子菸方面採取更多行動。他表示,一些公司利用法律漏洞繼續將產品擺上貨架,例如FDA的調味電子菸銷售禁令,不適用於一次性電子菸產品。

庫克郡警長達特(Tom Dart)表示,這類漏洞讓人很難知道哪些是違法的,也就很難將這些商品下架。達特說,人民討厭政府的根本原因,往往是因為他們覺得政府無能為力、充滿藉口,例如全面禁止調味電子菸為何如此困難?他也表達對中資產品展開調查的支持,並鼓勵聯邦政府加強打擊力度。