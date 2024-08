1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

華府 市府一項調查顯示,該市建物局(D.C. Department of Buildings)的一名華裔 高層官員卡洛琳‧連(Caroline Lian),因被發現在「居家辦公」期間私下從事另一份全職工作,日前由華府道德操守與政府問責委員會(D.C. Board of Ethics and Government Accountability,BEGA)處以2.5萬元罰款,根據指出,卡洛琳‧連在事發後已經從建物局辭職。

根據華府道德與政府問責委員會的報告稱,卡洛琳‧連為華府建物局的副局長,她同時也是Falls Church市的市議員,據指出,她在華府辦公期間也會處理Falls Church的議會事務。不過,除了上述兩個工作外,她從未揭露自己另外還在住房金融公司房利美(Freddie Mac)任職,且年薪達到六位數。

建物局發言人7日表示,該機構已經接受卡洛琳‧連的辭呈,且立刻生效,發言人稱,「建物局致力完成為華府居民、企業、遊客服務的使命,並將採取更多措施,確保所有員工遵守規定。」

BEGA報告指出,連在辭職前為建物局排名第二的官員,她在2022年10月受聘為該局的執行長,去年更晉升為副局長,年薪17.5萬元,此職位讓她在建物局處於關鍵決策的位置,建物局主要負責華府的法規執行及建築檢查等工作。

根據BEGA的調查結果顯示,連從未在規定的財務披露表中說明自己也在房利美擔任風險管理總監,且年薪達六位數。

報告稱,雖然卡洛琳‧連公開自己在Falls Church市擔任市議員的信息(該職務屬於兼職,年薪9200元),但BEGA發現,她在華府工作日期間去參加Falls Church市議會會議的次數超過10次,此外,她還少報了這份市議員的收入,這部分她後來已更正。

卡洛琳‧連是近幾個月來,第二位因利用辦公工作時間,從事另一項全職工作,而被道德操守委員會處罰的高階管理職位雇員。

之前一位涉嫌利用辦公時間從事其他額外工作者,為華府公共圖書館 的前人力資源主管,她在今年5月已經辭職的主管,BEGA發現她在私人公司有份全職工作,同時還兼職擔任助產士,多重工作讓這位主管執行市府職務受到影響。

不過,與卡洛琳‧連不同的是,這名前人力主管在其財務披露表中,均列出了市府以外的工作收入。