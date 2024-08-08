我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男籃／一度落後達17分 美95:91險勝塞爾維亞進決賽

萊爾斯200米僅獲銅 挑戰雙冠失敗 坐輪椅離開

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

特派員黃惠玲／即時報導
卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)
卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

華府市府一項調查顯示，該市建物局(D.C. Department of Buildings)的一名華裔高層官員卡洛琳‧連(Caroline Lian)，因被發現在「居家辦公」期間私下從事另一份全職工作，日前由華府道德操守與政府問責委員會(D.C. Board of Ethics and Government Accountability，BEGA)處以2.5萬元罰款，根據指出，卡洛琳‧連在事發後已經從建物局辭職。

根據華府道德與政府問責委員會的報告稱，卡洛琳‧連為華府建物局的副局長，她同時也是Falls Church市的市議員，據指出，她在華府辦公期間也會處理Falls Church的議會事務。不過，除了上述兩個工作外，她從未揭露自己另外還在住房金融公司房利美(Freddie Mac)任職，且年薪達到六位數。

建物局發言人7日表示，該機構已經接受卡洛琳‧連的辭呈，且立刻生效，發言人稱，「建物局致力完成為華府居民、企業、遊客服務的使命，並將採取更多措施，確保所有員工遵守規定。」

BEGA報告指出，連在辭職前為建物局排名第二的官員，她在2022年10月受聘為該局的執行長，去年更晉升為副局長，年薪17.5萬元，此職位讓她在建物局處於關鍵決策的位置，建物局主要負責華府的法規執行及建築檢查等工作。

根據BEGA的調查結果顯示，連從未在規定的財務披露表中說明自己也在房利美擔任風險管理總監，且年薪達六位數。

報告稱，雖然卡洛琳‧連公開自己在Falls Church市擔任市議員的信息(該職務屬於兼職，年薪9200元)，但BEGA發現，她在華府工作日期間去參加Falls Church市議會會議的次數超過10次，此外，她還少報了這份市議員的收入，這部分她後來已更正。

卡洛琳‧連是近幾個月來，第二位因利用辦公工作時間，從事另一項全職工作，而被道德操守委員會處罰的高階管理職位雇員。

之前一位涉嫌利用辦公時間從事其他額外工作者，為華府公共圖書館的前人力資源主管，她在今年5月已經辭職的主管，BEGA發現她在私人公司有份全職工作，同時還兼職擔任助產士，多重工作讓這位主管執行市府職務受到影響。

不過，與卡洛琳‧連不同的是，這名前人力主管在其財務披露表中，均列出了市府以外的工作收入。

華府 華裔 圖書館

上一則

年收8萬8 才負擔得起芝城中位租金

下一則

黃秀梅受聘 華僑救國聯合總會 新澤西辦事處主任 理事長童惠珍親自頒發榮譽聘書

延伸閱讀

全美租金高漲 每月1500元在這區租不到300平方呎

全美租金高漲 每月1500元在這區租不到300平方呎
郵輪友情緣

郵輪友情緣
颶風黛比料帶來降雨 緩解華府乾旱

颶風黛比料帶來降雨 緩解華府乾旱
颶風黛比帶來降雨 華府今夏乾旱可望緩解

颶風黛比帶來降雨 華府今夏乾旱可望緩解

熱門新聞

吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25
因涉嫌性侵而遭聯邦調查局開除的前特工鮑爾，後來任職阿拉巴馬州警期間，又性侵一名11歲女童，而被判處終身監禁。(美聯社)

前FBI特工性侵女童判終身監禁 母控訴：他愚弄了所有人

2024-08-01 19:55
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)

罕見奇觀 大量鱷魚聚集喬州運河

2024-08-01 09:44
蒙茅斯郡的殯儀館John F. Pfleger Funeral Home，被控未埋葬喬納斯遺體長達31年。(googlemap)

掃了31年墓 才發現父親根本未下葬 新州婦提告

2024-08-02 12:50

超人氣

更多 >
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查

「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查
巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練
巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」
知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當

知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當