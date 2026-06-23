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名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

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名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

中央社洛杉磯23日綜合外電報導
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國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南...
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

美國NBC節目主播葛瑟瑞的母親失蹤多時，據信遭到綁架，引發全美關注。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。

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美國國家廣播公司新聞網（NBC News）「今日秀」（Today）節目共同主持人葛瑟瑞（Savannah Guthrie）的母親南西．葛瑟瑞（Nancy Guthrie），據報導於今年2月1日在亞利桑納州土桑市（Tucson）住家附近失蹤，至今仍下落不明。

南西現年84歲，最後一次被人目擊是在1月31日晚間9時45分左右。在報案失蹤10天後，聯邦調查局（FBI）取得令人不安的門鈴攝影機影像，顯示在她失蹤當天早晨，一名持槍戴面罩男子出現在她家外。FBI隨後將該名男子列為嫌犯。

NBC先前報導，本案調查人員已檢視過南西失蹤後寄給媒體的兩封字條，並認為其內容可能具可信度。第一封字條聲稱南西平安無恙，但要求支付加密貨幣，作為她獲釋的條件。

CNN報導，根據執法單位消息人士，第二封字條指稱，南西已經喪生，他們並非故意殺害她，她在被綁架後不久便去世。

3名知情人士告訴NBC，第二封字條稱南西已逝世，但文中未包含任何道歉內容，也未提出以支付費用換取其遺體歸還的要求。

這起失蹤案受到全美關注，並且引發大規模搜捕行動。葛瑟瑞2月時曾在社群媒體發布影片，聲淚俱下地懇求綁匪出示南西還活著的證明。

葛瑟瑞先前表示，家屬現正懸賞最高100萬美元，徵求能夠提供線索、協助尋回其失蹤母親的人士。

這起事件先前也引發美國總統川普關注。川普2月時指出，已指示所有聯邦執法部門立即支援，當局正投入所有資源，務必要讓她的母親平安返家。

在亞利桑納州土桑市KVOA新聞編輯室外，懸掛著一條橫幅，上面寫滿數百人對失踪的主...
在亞利桑納州土桑市KVOA新聞編輯室外，懸掛著一條橫幅，上面寫滿數百人對失踪的主播葛瑟瑞的母親慰問留言。(美聯社)

精華 FAQ

  • 南西於今年2月1日在亞利桑納州土桑市住家附近失蹤，最後一次被目擊則是在1月31日晚間約9時45分。迄今仍未尋獲，案件持續由聯邦與地方單位追查。

  • 失蹤10天後，FBI取得門鈴攝影機影像，顯示南西失蹤當天早晨一名持槍戴面罩男子出現在她家外，之後該男子被列為嫌犯，成為調查重要突破。

  • 第一封字條聲稱南西平安無恙，但要求以加密貨幣支付作為放人條件；第二封字條則指稱她已喪生，並稱並非故意殺害，也未提出贖回遺體的要求。

FBI 亞利桑納州

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