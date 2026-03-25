母失蹤逾7周首受訪 女主播葛瑟瑞半夜常驚醒「我們很痛苦」

晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞在母親南茜失蹤後，首次接受訪問。圖為葛瑟瑞3月5日上「今日」節目。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(TODAY)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的母親南茜(Nancy Guthrie)失蹤已7周多，全美關切；她首次發聲，25日接受資深女主播柯特布(Hoda Kotb)訪問。

葛瑟瑞流淚說，「我們很痛苦，想到她經歷的，我每晚都會在半夜驚醒。在黑暗中，我想像她當時的恐懼。這簡直難以置信，但這些想法不得不面對。我不會掩飾我的恐懼。她現在必須回家。」

在25日播出的這段訪談片段中，葛瑟瑞和柯特布都流下了眼淚。柯特布曾和葛瑟瑞共同主持「今日」節目，在葛瑟瑞因母親失蹤而暫離主持工作期間，柯特布回到節目中代替。完整訪談將在27日和28日在該節目播出。

柯特布表示，葛瑟瑞「身上帶著一種急切與堅定。她希望某個人——無論那個人是誰——能說出些什麼。」

▲ 影片來源：X平台＠Breaking911（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

從2012年就主持「今日」節目的葛瑟瑞表示計畫重返主播台，雖然不確定日期，但呼籲大家不要忘記母親的案件。

葛瑟瑞2月15日曾在Instagram發布影片，呼籲任何知道她母親下落的人提供線索。

84歲的南茜住在亞利桑納州土桑(Tucson)附近，她最後一次被看到是在1月31日，在女兒安妮·葛瑟瑞(Annie Guthrie)家吃過晚餐，大約晚上9點45分，隔天2月1日未參加教堂禮拜而被報失蹤。

國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤7周多，仍無音訊，全美關切。莎凡娜近日將重返主播台。(路透)

警方已將此案定調為疑似綁架或拐騙，但線索未提供有用訊息。

調查人員也問過鄰居，了解當時是否出現過網路斷線故障。

聯邦調查局(FBI )最早公布監視器影像，拍到一名不明人士蒙面持槍，企圖破壞南茜的住家大門監視器，該男子被警方認定為嫌疑人。

聯邦調查局表示，他們正在尋找一名身高約5呎9吋到5呎10吋、中等體型的男子。門鈴攝影機拍攝的畫面顯示，他當時背著25公升容量的黑色「奧索卡健行登山背包」(Ozark Trail Hiker Pack)。

家人懸賞100萬元尋找南茜的下落。而聯邦調查局也懸賞5萬元，希望除了上萬條線索，還能徵求更多協助找到南茜或逮捕定罪嫌疑人的相關訊息。